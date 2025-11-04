92歲嬤「催檢」志工 石崇良：隱形超人台灣最美風景

92歲的鄭彩鑾投身志工行列逾20年，不僅擅長「催檢」，更拉著女兒一同加入行善，今年獲志工界的「奧斯卡」金駝獎；衛福部長石崇良今天感謝這群隱形超人，成就台灣最美風景。

象徵全國志工最高榮耀的「金駝獎」今天舉行頒獎典禮，全國各界推薦172人，經評審後10人脫穎而出，鄭彩鑾就是獲獎者之一，今年92歲的她早在民國90年「志願服務法」公布前就是志工，服務領域多元廣泛，從衛生保健志工起步，逐步拓展至照護、菸害防制及防疫宣導等。

鄭彩鑾以開朗笑容與熱心服務態度，深得社區民眾、商家、里鄰長及里幹事的喜愛與支持，建立起深厚的互信與情感連結，她擅長進行社區健康篩檢、菸害防制及健口操推廣等宣導與催檢工作，更曾自編「健口操」順口溜，讓長者更易記憶與參與，深獲好評，有效促進長者口腔健康。

鄭彩鑾以身作則影響家人，成功帶動女兒投入志工行列，積極參與衛生保健及多元志願服務。透過親身參與與影響力，體現「一人志工、全家志工」的精神，讓志願服務不僅成為個人價值，成為家庭共同傳承的使命，持續將關懷與奉獻的精神代代延續。

「台灣最美麗的風景是人，而其中最美的就是志工。」石崇良說，還記得花蓮馬太鞍的洪災，當時親眼看到災區景象實在讓人不忍，半間房子被掩埋在土裡，道路也完全不見，根本不知道該如何是好。沒想到不到2週再回去，幾乎恢復原狀，多虧許多「鏟子超人」，也就是志工投入。

石崇良表示，這些志工讓全世界再次看到台灣人的韌性與熱情，展現出志工的可貴，特別是那些長期投入社會工作的志工們，他們就像隱形的超人，在沒有掌聲的地方默默發光發熱。感恩各個領域志工付出與貢獻，為社會樹立了典範，讓志工精神代代相傳，守護著台灣最美麗的風景。