東南亞語系看護失智症照護手冊 民團開放免費下載

國內部分失智症患者家庭會聘僱移工協助照護，民間團體今天宣布攜手北市聯醫失智症中心，發布中文、印尼文、越南文及菲律賓文的「外籍看護失智症照護手冊」，開放免費下載。

根據衛福部統計數據，台灣每年新增2萬名高齡失智人口，而在全台35萬個失智症家庭中，更有1/5由外籍看護照顧，但這群第一線照護主力幾乎沒有受過任何失智症專業訓練，加上台籍照服員缺口高，使得失智症家庭和外籍看護長期承受巨大照護壓力。

民間團體One-Forty過去曾推動外籍看護的失智症照顧培力計畫，今天以新聞稿宣布，攜手台北市立聯合醫院失智症中心，發布4國語系「外籍看護失智症照護手冊」，今天起開放民眾及外籍看護免費下載。

One-Forty表示，過去外籍看護對失智症的認識，只能仰賴雇主家庭口頭教學，或自行上網搜尋零碎資料，缺乏系統化的專業指引；「外籍看護失智症照護手冊」總共160頁，內容以專業醫護知識為本，涵蓋4大面向主題，包含「認識失智症」、「與失智症的溝通能力」、「失智症日常照護技巧」及「照顧者自我關懷」等。

One-Forty說，「外籍看護失智症照護手冊」總共160頁內容，語系橫跨中文、印尼文、越南文與菲律賓文，免費提供民眾與外籍看護下載，手冊設計也採用中文與母語對照、搭配插圖與情境練習，能讓外籍看護與雇主共同學習交流。

One-Forty創辦人陳凱翔指出，「外籍看護與台灣的老年照顧已密不可分」，但語言隔閡、文化差異，加上缺乏專業訓練資源，使得許多外籍看護在照護現場感到手足無措；「外籍看護失智照護培力計畫」奠基在One-Forty過去10年、超過10萬名移工的教育專業經驗，從實體失智照護培力工作坊、線上經營印、菲、越照護社群及系列照護主題教學短影音等3個面向，建構學習支持系統。

One-Forty表示，未來除透過社群和教育，持續推廣失智症照護培力，也將以「建立更完整的身體與心理健康支持系統」為目標，希望讓移工獲得足夠的知識與方法，面對工作生活的挑戰；也期待為台灣的長照體系注入更多韌性，讓陪伴長輩的照顧者們也能好好照顧自己。