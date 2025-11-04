新光慈善基金會攜手愛慈基金會 伴脆弱處境寶寶走出戶外

新光人壽慈善基金會長期關注弱勢孩童，董事長吳欣盈10月30日帶領同仁和志工，與愛慈基金會執行長鄭敏菁及工作人員，共同舉辦「寶寶逛公園-戶外療癒行動」，陪伴一群0至2歲、來自毒害或家庭失能背景的寶寶走出戶外，並前往博物館進行五感探索。

新光人壽慈善基金會「寶寶逛公園」活動當天，吳欣盈與企業志工一同協助照顧寶寶並進行感官探索遊戲。由於寶寶年幼且背景特殊，每一次外出都需多位照顧者全程陪伴，讓這樣的機會格外珍貴。

吳欣盈表示：「我深切體認到『陪伴』不僅是愛，更是賦予孩子力量，讓他們相信世界是良善、值得探索的。這些脆弱處境的寶寶們，需要的是一個平等、穩定的成長機會。透過專業的早期介入和溫暖的陪伴，讓他們能重拾自我價值，迎向更光明的未來。用行動成為他們生命中穩定的力量。這次活動不僅讓寶寶感受到世界的善意，也讓企業志工與生命真誠相遇，留下深刻連結。」

愛慈基金會長期照顧0至2歲的脆弱處境嬰幼兒，致力於提供安全、穩定的成長環境。此次與新光人壽慈善基金會合作，讓孩子們有機會走進自然，也讓社會大眾更了解早期介入的重要性。

新光人壽慈善基金會呼籲更多企業加入公益行列，成為孩子成長路上的同行者。透過實際參與，不僅能為弱勢兒童帶來希望，也能為企業團隊注入溫暖與意義，共同打造一個更友愛、更具韌性的美好社會。