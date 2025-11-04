桃捷綠線北段7站拚115年通車 列車測試路線增

快訊

中央社／ 桃園4日電

桃園捷運綠線坑口至藝文特區北段7站預計民國115年通車，今天擴大進行北段5站高架路段動態測試。桃園市長張善政試乘時表示，距離明年通車目標只差2站，一定會順利通車。

張善政今天視察捷運綠線工程進度，於G15b（坑口）站與測試團隊共同搭乘列車進行高架路段的動態測試，並於G13（南竹中正北）站下車。

張善政表示，工程持續推進，優先通車地下段的G11（藝文特區）站及G12 （蘆興埤）站主體結構已大致完成，動態測試範圍從今年7月中旬的G13（南竹中正北）站至G14（蘆竹中正北）站2個高架車站區間，再延伸至今天的G15b（坑口）站北段5個高架車站區間，預計下星期將進行G12 （蘆興埤）等地下段測試。

桃園市政府捷運工程局長劉慶豐指出，綠線列車已累積18列，預計今年底第一批次共20列的列車將全數如期自韓國交付；列車測試工作首先在北機廠進行靜態測試與低速動態行駛後，移交號誌子系統進行測試軌的手動駕駛、半自動、無人駕駛等多種模式切換的測試。

劉慶豐說，列車今天開始在主線上進行為期數月的動態測試，測試項目涵蓋列車推進與煞車性能、靠站精準度、過彎穩定性、集電系統可靠度及乘車舒適度等，北段5座車站（G13至G15b）的內部裝修工程也在加速進行，皆按照預定時程施工，全力朝明年的通車目標邁進。

