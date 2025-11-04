快訊

北檢偵辦太子集團跨國詐騙！搜索47處拘提25名員工 扣押物價值45.2億

已持股逾1成 寶佳集團正式宣告要併中工！經營權攻防戰浮上檯面

人消失了？黃明志捲謝侑芯命案追緝6小時未果 警方證實列入通緝名單

跨院策略聯盟 部立苗醫、台中榮總簽合作意向書

中央社／ 苗栗縣4日電

為強化區域醫療量能、推動專科醫療支援及資源共享，衛福部苗栗醫院與台中榮民總醫院今天簽署合作意向書，將在臨床支援、人才培訓、專業技術交流、研究等面向展開具體合作。

苗栗醫院院長徐國芳、台中榮總院長傅雲慶今天在台中榮總行政大樓共同簽署「醫療合作意向書」，衛福部政務次長林靜儀、附屬醫療及社會福利機構管理會（醫福會）執行長林慶豐等人到場見證。

苗栗醫院發布新聞稿指出，雙方未來將依據合作意向書內容，逐步展開具體合作計畫，包括臨床支援、人才培訓、專業技術交流及共同研究推動等面向，並攜手參與「健康台灣深耕計畫」等健康科技發展方案。

徐國芳指出，苗栗地區醫療人力相對有限，透過與台中榮總策略聯盟合作，可引入豐富的專科醫療與教學資源，提升醫療品質與服務能量。

傅雲慶表示，台中榮總長期與中區衛福部立醫院保持緊密合作，未來將在此基礎上深化交流，強化醫療、教學與研究合作，展現公醫責任與社會關懷，落實醫療平權，縮短城鄉差距，開創永續健康的新里程。

林靜儀在致詞時表示，透過榮民醫療體系與衛福部立醫院的攜手合作，可有效整合中部醫療量能，讓醫療資源更貼近民眾需求，落實衛福部「區域醫療合作」與「資源共享」政策。

醫福會執行長林慶豐強調，苗栗醫院與台中榮總皆為中部地區重要醫療據點，雙方合作除優化醫療支援機制，也能促進跨院系統的人才培育與技術交流，同步積極投入推動「健康台灣深耕計畫」等健康科技發展方案。

台中榮總 衛福部 榮民

延伸閱讀

每天一杯咖啡 汐止區105歲王秀蘭分享長壽秘訣

重陽敬老金10/22入帳 新北汐止區匯款比例近9成3

還想前往花蓮災區協助清理？胸腔科專家呼籲志工勿忘先做「1動作」自保

準颱風「風神」恐影響台灣 花蓮光復醫療站將配合指示陸續撤離

相關新聞

國旅回溫！今年前9月住客破5400萬人次 超越疫情前水準

交通部觀光署4日公布最新旅館業統計，截至2025年9月，全台旅館業（含觀光旅館及一般旅館）共3,407家、19萬9,04...

別以為只是「嗨一下」！安非他命+K他命 醫師點出致命原理

網紅謝侑芯上（10）月猝逝，馬來西亞警方已將全案改列為謀殺案偵辦，還沒逮捕到歌手黃明志。事件延燒之際，台北市聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰...

白帶魚煎到「支離破碎」超崩潰 國宴主廚親授秘訣：口感媲美米其林

大家煎魚有遇過「支離破碎」的崩潰經驗嗎？一名女網友分享煎白帶魚時，魚皮整個黏鍋，魚肉通通散開成碎塊。對此，國宴主廚溫國智也分享煎魚技巧，只要用對方法，煎出的魚不僅金黃酥脆，口感還媲美米其林等級。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

北捷平日上午尖峰運量增 即日起部分車站安排守門員

台北捷運公司今天表示，北捷今年平日上午7時至9時尖峰時段運量40.7萬人次，超過疫情前39.3萬人次，即日起淡水信義線、...

瘦身、改善腸道菌相還顧骨骼 醫師曝烏龍茶3大好處

烏龍茶是不少人的首選飲料，婦產科醫師邱筱宸指出，烏龍茶不只能提升基礎代謝，有助減重，還能改善腸道菌相、降低發炎，停經後的女性飲用更有促進骨骼健康的作用。

背痛、腰痛一直好不了 小心是退化性脊椎滑脫

68歲的張先生，年輕時久坐辦公，偶爾有腰痠背痛，自行吃止痛藥緩解或是推拿舒緩，並沒有太在意。近半年來，下背部不適明顯加劇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。