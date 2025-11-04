跨院策略聯盟 部立苗醫、台中榮總簽合作意向書
為強化區域醫療量能、推動專科醫療支援及資源共享，衛福部苗栗醫院與台中榮民總醫院今天簽署合作意向書，將在臨床支援、人才培訓、專業技術交流、研究等面向展開具體合作。
苗栗醫院院長徐國芳、台中榮總院長傅雲慶今天在台中榮總行政大樓共同簽署「醫療合作意向書」，衛福部政務次長林靜儀、附屬醫療及社會福利機構管理會（醫福會）執行長林慶豐等人到場見證。
苗栗醫院發布新聞稿指出，雙方未來將依據合作意向書內容，逐步展開具體合作計畫，包括臨床支援、人才培訓、專業技術交流及共同研究推動等面向，並攜手參與「健康台灣深耕計畫」等健康科技發展方案。
徐國芳指出，苗栗地區醫療人力相對有限，透過與台中榮總策略聯盟合作，可引入豐富的專科醫療與教學資源，提升醫療品質與服務能量。
傅雲慶表示，台中榮總長期與中區衛福部立醫院保持緊密合作，未來將在此基礎上深化交流，強化醫療、教學與研究合作，展現公醫責任與社會關懷，落實醫療平權，縮短城鄉差距，開創永續健康的新里程。
林靜儀在致詞時表示，透過榮民醫療體系與衛福部立醫院的攜手合作，可有效整合中部醫療量能，讓醫療資源更貼近民眾需求，落實衛福部「區域醫療合作」與「資源共享」政策。
醫福會執行長林慶豐強調，苗栗醫院與台中榮總皆為中部地區重要醫療據點，雙方合作除優化醫療支援機制，也能促進跨院系統的人才培育與技術交流，同步積極投入推動「健康台灣深耕計畫」等健康科技發展方案。
