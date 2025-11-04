快訊

北檢偵辦太子集團跨國詐騙！搜索47處拘提25名員工 扣押物價值45.2億

已持股逾1成 寶佳集團正式宣告要併中工！經營權攻防戰浮上檯面

人消失了？黃明志捲謝侑芯命案追緝6小時未果 警方證實列入通緝名單

北捷平日上午尖峰運量增 即日起部分車站安排守門員

中央社／ 台北4日電
台北捷運公司表示，即日起淡水信義線、中和新蘆線及松山新店線部分車站上午尖峰安排守門員。圖／聯合報系資料照
台北捷運公司表示，即日起淡水信義線、中和新蘆線及松山新店線部分車站上午尖峰安排守門員。圖／聯合報系資料照

北捷運公司今天表示，北捷今年平日上午7時至9時尖峰時段運量40.7萬人次，超過疫情前39.3萬人次，即日起淡水信義線中和新蘆線松山新店線部分車站上午尖峰安排守門員。

台北捷運公司發布訊息說明，民國114年平均日運量為207.4萬人次，平日上午7時至9時尖峰時段運量40.7萬人次，超過疫情前39.3萬人次；週末假日系統運量也顯著提升，例如10月31日週五達254萬人次，創下歷年來10月單月運量史上新高，11月1日週六運量則突破217萬人次。

因應早尖峰運量攀升，北捷指出，比照板南線部分車站早尖峰調派守門員駐站措施，即日起在淡水信義線台北車站、圓山站；中和新蘆線民權西路、台北橋、三重國小及大橋頭站；松山新店線松江南京站等站，上午尖峰時間也安排守門員，避免旅客不慎造成異物卡車門。

北捷說明，每名守門員都配有對講機及車門異物排除工具，週一至週五上午7時30分至9時駐站協助站長即時處理車門狀況，確保列車順利運行。

北捷補充，自9月底開始，機動調整線上人員值班位置，早尖峰在板南線亞東醫院、府中、板橋、新埔及江子翠站安排1名守門員，試辦成效良好，即日起擴大至其他路線運量較高或轉乘車站。

台北捷運 中和新蘆線 淡水信義線 松山新店線 北捷

延伸閱讀

「超級悠遊卡」要來了！未來這6種方式進北捷 iPhone安卓系統都可行

北捷板南線揮刀劃傷高中生 女殺人未遂判4年6月加監護2年

旅客按壓北捷緊急斷電鈕致列車暫停 遭罰1萬元

通勤人潮爆滿...北捷板南線平日早尖峰 11月10日起提早加密班距疏運

相關新聞

國旅回溫！今年前9月住客破5400萬人次 超越疫情前水準

交通部觀光署4日公布最新旅館業統計，截至2025年9月，全台旅館業（含觀光旅館及一般旅館）共3,407家、19萬9,04...

別以為只是「嗨一下」！安非他命+K他命 醫師點出致命原理

網紅謝侑芯上（10）月猝逝，馬來西亞警方已將全案改列為謀殺案偵辦，還沒逮捕到歌手黃明志。事件延燒之際，台北市聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰...

白帶魚煎到「支離破碎」超崩潰 國宴主廚親授秘訣：口感媲美米其林

大家煎魚有遇過「支離破碎」的崩潰經驗嗎？一名女網友分享煎白帶魚時，魚皮整個黏鍋，魚肉通通散開成碎塊。對此，國宴主廚溫國智也分享煎魚技巧，只要用對方法，煎出的魚不僅金黃酥脆，口感還媲美米其林等級。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

北捷平日上午尖峰運量增 即日起部分車站安排守門員

台北捷運公司今天表示，北捷今年平日上午7時至9時尖峰時段運量40.7萬人次，超過疫情前39.3萬人次，即日起淡水信義線、...

瘦身、改善腸道菌相還顧骨骼 醫師曝烏龍茶3大好處

烏龍茶是不少人的首選飲料，婦產科醫師邱筱宸指出，烏龍茶不只能提升基礎代謝，有助減重，還能改善腸道菌相、降低發炎，停經後的女性飲用更有促進骨骼健康的作用。

背痛、腰痛一直好不了 小心是退化性脊椎滑脫

68歲的張先生，年輕時久坐辦公，偶爾有腰痠背痛，自行吃止痛藥緩解或是推拿舒緩，並沒有太在意。近半年來，下背部不適明顯加劇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。