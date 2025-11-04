北捷平日上午尖峰運量增 即日起部分車站安排守門員

台北捷運公司今天表示，北捷今年平日上午7時至9時尖峰時段運量40.7萬人次，超過疫情前39.3萬人次，即日起淡水信義線、中和新蘆線及松山新店線部分車站上午尖峰安排守門員。

台北捷運公司發布訊息說明，民國114年平均日運量為207.4萬人次，平日上午7時至9時尖峰時段運量40.7萬人次，超過疫情前39.3萬人次；週末假日系統運量也顯著提升，例如10月31日週五達254萬人次，創下歷年來10月單月運量史上新高，11月1日週六運量則突破217萬人次。

因應早尖峰運量攀升，北捷指出，比照板南線部分車站早尖峰調派守門員駐站措施，即日起在淡水信義線台北車站、圓山站；中和新蘆線民權西路、台北橋、三重國小及大橋頭站；松山新店線松江南京站等站，上午尖峰時間也安排守門員，避免旅客不慎造成異物卡車門。

北捷說明，每名守門員都配有對講機及車門異物排除工具，週一至週五上午7時30分至9時駐站協助站長即時處理車門狀況，確保列車順利運行。

北捷補充，自9月底開始，機動調整線上人員值班位置，早尖峰在板南線亞東醫院、府中、板橋、新埔及江子翠站安排1名守門員，試辦成效良好，即日起擴大至其他路線運量較高或轉乘車站。