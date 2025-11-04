聽新聞
別以為只是「嗨一下」！安非他命+K他命 醫師點出致命原理
網紅謝侑芯上（10）月猝逝，馬來西亞警方已將全案改列為謀殺案偵辦，尚未逮捕到歌手黃明志。事件延燒之際，台北市聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰提醒，若非長期使用者首次接觸「綜合型毒品」，恐因交感神經過度興奮與呼吸抑制導致猝死。
蘇一峰今（4）日在臉書發文，提醒大眾毒品混用的嚴重風險，若一個人平時沒有長期使用毒品，體內尚未產生耐受性，第一次就使用「綜合型毒品」可能會非常危險。例如安非他命、K他命與搖頭丸等藥物混合使用，會使交感神經過度興奮，導致心律不整，其中K他命更有呼吸抑制的風險，交互作用下，恐造成使用者猝死。
他以具體例子強調危險性，提醒不要低估毒品的威力，尤其是對初次接觸者來說更可能致命。他也警示「有極高可能引發猝死」，呼籲大眾遠離毒品誘惑。
蘇一峰最後在貼文中標註「是不是因此起訴黃明志謀殺罪？」、「青鳥男神黃明志」等語，引發網友熱議，不少人留言關注此事後續發展。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
