國旅回溫！今年前9月住客破5400萬人次 超越疫情前水準

交通部觀光署4日公布最新旅館業統計，截至2025年9月，全台旅館業（含觀光旅館及一般旅館）共3,407家、19萬9,044間客房，較108年同期（疫情前）增加3,611間，顯示市場供給持續擴張。其中，在整體旅館業住宿上，已達5,404.6萬人次，年增4.3％，更是超越疫情前2019年同期5,385.7萬人次，顯示觀光市場需求已穩定回升並超越疫前水準。

根據台灣旅宿網統計，2025年1至9月旅館業整體住客人次達5,404.6萬人次，不僅較113年同期增加224.1萬人次（成長4.3％），也超越108年同期的5,385.7萬人次，顯示觀光市場需求已穩定回升並超越疫前水準。

從客群分析觀察，本國籍旅客達3,972.4萬人次，較2019年同期大增664.4萬人次（成長20％），展現國旅動能強勁；外國籍旅客為1,432.2萬人次，年增8.3％，顯示入境市場持續回穩。

旅館業整體客房住用率亦持續提升。觀光署統計，2025年1至9月整體住用率達51.31％，較去年同期增加2.16個百分點（成長4.39％）。縣市表現方面，前五名依序為台北市（67.11％）、新竹市（67.03％）、新竹縣（58.37％）、台中市（53.93％）及高雄市（53.22％）。其中，新竹市、新竹縣及高雄市成長最為亮眼，分別較去年同期提升8.55％、4.21％及3.54％。

平均房價方面，2025年1至9月旅館業平均房價為2,954元，較2024年同期的2,936元小幅上升，整體價格趨於穩定。觀光署指出，民眾感受房價較高，主要因部分業者將一泊二食、溫泉體驗及在地導覽等附加服務納入房價，且國人多集中於假日出遊。

觀光署指出，從整體住宿的數據上來看，可以明顯看出國旅已經逐漸復甦，房價雖有微幅增加，但比較傾向是因為物價指數上升因素所致，至於在縣市別統計上，北高主要是受到演唱會經濟及大型展演所致，而新竹縣及新竹市則是因為商務客增加的原因。

為鼓勵民眾平日出遊、分散旅遊人潮，觀光署持續運用國家風景區及地方政府資源，整合觀光圈並辦理多元活動。台灣旅宿網「優宿專區」目前已上架超過2,000家「平價優質旅宿」（平日雙人房價低於3,500元且合法經營），另有逾1,000個住宿優惠方案，涵蓋一般住房優惠、國旅卡、軍人與學生專案等多元主題。

此外，觀光署今年也媒合台灣高鐵、台鐵公司及旅宿業者推出170項「住宿×低碳運具」方案，鼓勵旅客以環保、優惠的行程方式響應永續旅遊，享受安心友善的旅遊體驗。觀光署表示，相關住宿優惠資訊將持續更新，供民眾參考利用。