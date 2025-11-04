高鐵10月運量再創新高 單月達735.2萬人次

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

今年10月共有中秋節、國慶日以及光復節三個連假疏運，推升高鐵運量再創新高。台灣高鐵（2633）統計，10月旅運整體達735.2萬人次，超越2025年8月創下的紀錄，10月日均運量為23.7萬人次，不僅較去(2024)年全年日均運量(21.4萬人次)成長約11%，更較今年1至9月日均運量22.1萬人次，單月增加7.4%。台灣高鐵公司特別感謝旅客，在周末假期及疏運等尖峰時段，配合各項分流措施，並依站務人員引導、依序乘車，更讓台灣高鐵能夠實踐骨幹運具之社會責任，將旅客快速、平安地送達目的地。

台灣高鐵公司指出，新世代列車N700ST預計自明年8月陸續運抵台灣、2027年中第一組列車上線，在此之前，連續假期與尖峰時段仍有大量人潮同時乘車之需求。為確保乘車品質，並加強服務旅客。台灣高鐵公司將持續優化現行措施，引導旅客、平衡尖離峰人潮，也敬請旅客遵守相關規定，配合高鐵人員引導，乘車時彼此禮讓、體諒，並多加利用離峰時段、分流搭乘，以享有更多的乘車優惠及較好的乘車品質。

台灣高鐵公司於疏運期間及尖峰時段採取多項措施以分流人潮，包括：視車站人潮狀況，機動加開全車自由座列車，以加速疏運自由座候車人潮。更在疏運期間之非超尖峰日，擴大早鳥優惠配額，並推出最低5折的「早早鳥優惠」，鼓勵旅客多加利用離峰時段乘車；而非尖峰日的早鳥優惠銷售數也較以往疏運增加約3成，有效發揮移峰填谷的效果。此外，針對自由座較為擁擠的北部路段，則在尖峰時段增加「南港-台中」的區間車，並進一步將自由座車廂數擴增為最多9節，提升自由座車廂運能約3%。

台灣高鐵公司統計，10月共開行5,197班次，準點率達99.85%。依據10月3個連假分別統計，中秋節疏運期間的日均運量達26.2萬人次，國慶疏運期間的日均運量為25萬人次，光復節疏運期間的日均運量則為26.1萬人次。台灣高鐵公司特別感謝所有旅客的支持與配合，讓10月各項連假疏運皆順利完成，不僅顯示目前各項疏運措施，均能有效達成快速疏運旅客之營運目標，未來也將持續朝向精進服務措施，引導旅客均化搭乘的方向繼續努力。

