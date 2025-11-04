20多歲女染新冠住加護 Novavax疫苗11/12開打

國內COVID-19疫情微幅上升，衛福部疾管署今天表示，新增重症中，有20多歲免疫低下女性10月底發燒、呼吸困難，目前仍在加護病房治療。另Novavax疫苗預計11月12日起開打。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天在例行疫情週報表示，國內第44週COVID-19（2019冠狀病毒疾病）門急診就診人次共1398人次，與前週相較有微幅上升，整體疫情仍處低點波動，主流變異株為NB.1.8.1；國際疫情則持續上升，流行變異株以XFG占比最高。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，10月28日至11月3日新增6例本土COVID-19併發重症病例；並新增1例本土死亡，為65歲以上個案，且具潛在病史。

重症個案中較年輕個案，防疫醫師林詠青指出，為罹患免疫低下疾病的南部20多歲女性，其最近一次接種疫苗是2022年，之後就沒有再接種過COVID-19疫苗。個案於10月底因發燒、呼吸困難至急診就醫，快篩發現流感為陰性，COVID-19則快篩、PCR都陽性，且發炎指數上升、胸部X光顯示有肺炎。

林詠青表示，醫師研判個案為感染COVID-19併發肺炎重症，收治加護病房治療，目前仍在加護病房治療中；個案的3名同住家人都沒有症狀，不排除是社區感染。

林詠青提醒，有慢性疾病或潛在疾病者，都是併發重症高危險群，即使目前疫情在相對低點，仍要把握時間接種疫苗。

今年秋冬COVID-19公費疫苗已與流感疫苗同步開始接種，目前開放接種對象包含65歲以上長者、孕婦、長照及托育人員、6個月以上至未滿6歲幼兒等10類。

曾淑慧表示，10月1日起提供莫德納LP.8.1疫苗，接種累計約106.1萬人次，約為去年同期的1.2倍，但打氣仍不如流感疫苗旺盛。

為提供民眾mRNA疫苗以外選項，疾管署另購買Novavax蛋白質次單元的JN.1疫苗22.5萬劑。曾淑慧指出，疫苗已於日前到貨，11月12日起可提供給12歲以上、符合公費疫苗接種資格者接種。