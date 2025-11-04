高齡換照新制沈文程任代言人 11月起6場快閃宣導

快訊

中央社／ 台北4日電

交通部明年5月起將實施高齡換照新制，將有128萬人需換照，今天宣布邀請雙金歌王沈文程擔任代言人。71歲的沈文程喊話，要當模範生，並預告11月起將有6場快閃宣導。

交通部公路局今天在台北市區監理所士林監理站舉辦高齡換照新制代言人暨宣導影片發布記者會，開場由代言人沈文程開車載著交通部長陳世凱進場，並演唱歌曲「五月十一彼下埔」，為記者會揭開序幕。

為配合高齡換照政策推動，交通部這次與沈文程合作，將在公園、登山步道入口等長者常活動地點舉辦6場快閃宣導，沈文程透露，屆時會與鄉親長者喝喝茶、聊聊天，並有監理機關人員在現場解答高齡換照新制問題，他強調，「換照不是負擔是保障，不是限制而是守護。」

公路局長林福山表示，高齡換照新制明年5月實施，70歲以上到74歲長者預計約110萬人，屆滿75歲長者約18.8萬人次，合計約128萬人次需換照。

交通部表示，這次新制推動目的在於關懷高齡駕駛安全，而非限制長者開車權利，依新制規定，高齡換照從75歲下修至70歲，滿70歲長者，須通過體檢並完成安全教育課程後，即可換發駕照，有效期限至75歲。

陳世凱解釋，明年5月起超過70歲長者，換照會有2年緩衝期，先經過體檢，「確認硬體沒有問題」，再透過交通安全教育、危險感知課程，更新長者交通法規觀念，也就是「軟體更新」。

至於滿75歲長者，維持3年換照制度，交通部表示，除須通過體檢及安全教育課程外，並須通過認知功能測驗，才可換發有效3年的駕照。

陳世凱當場也向沈文程喊話，明年5月有時間記得到監理站換照，「有2年的緩衝時間，所以不會很急。」

被問到是否準備換照，沈文程接受媒體聯訪時表示：「對，模範生。」

為鼓勵長者依自身狀況主動調整交通方式並兼顧移動需求，交通部表示，自115年1月起推出「主動繳回駕照高齡者TPASS乘車回饋措施」，凡70歲以上主動繳回駕照者，公路局將提供TPASS電子錢包乘車支出每月50%回饋金，每月上限新台幣1500元，每人可申請一次，補助期間2年，這項措施涵蓋公共運輸及計程車支出。

林福山說明，長者換照僅需支付體檢費用，約新台幣200到300多元，目前已有將近20萬名長者主動繳回駕照，預估未來每年約20萬人自動繳回駕照，每年將針對「主動繳回駕照高齡者TPASS乘車回饋措施」編列經費約2.5億元。

