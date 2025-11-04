家外兒虐數增、3成施暴者為學校職員 衛福部擬修法讓教育單位直接開罰

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立法院厚生會兒少權益委員會下午在立法院舉行「114年度專家會議」由召集人林月琴（中）主持，邀集衛生福利部、教育部、交通部等行政部會及多位學者專家、民間團體代表共同出席。記者林伯東／攝影
過去兒少虐待事件多為父母虐待子女，但112年開始，這類「家內」兒虐案件數量，已被校園、幼兒園等兒虐事件超車，案件雖已同儕間彼此霸凌案件居多，但在家外成人施暴案件中，近3成施暴者是學校職員，案件發生於校園，現行做法是由教育單位提供調查報告，讓社政單位開罰，但被詬病曠日廢時。對此，衛福部保護司已研擬修法，讓教育主管機關可直接以「兒少法」開罰。

立法院厚生會今天舉行兒少權益專家會議，關注兒虐、兒少自殺等議題。衛福部保護司科長黃瑞雯說，近5年隨專業人員與民眾兒少保護意識與⺠眾兒少保護意識抬頭，整體兒保通報呈現成⻑趨勢，增幅達6成，其中責任通報人員占9成以上，且於112年起，家外案件通報數高於家內案件，案件主要以生對生霸凌樣態最多，超過7成，整體家外案件5年間，成⻑幅度超過2倍以上。

立法院厚生會兒少權益委員會召集人林月琴說，隨托育政策發展，父母外出上班，兒女在保母、托嬰中心、幼兒園時間拉長，遭遇不當對待比率提升，導致家外兒虐逐年上升，應受重視，每次兒虐事件躍上新聞版面，均引發全民憤慨，呼籲主管機關正面回應，「孩子好好長大，不該是運氣，而是每一位大人應給的承諾。」

兒少不當對待案件，教育部針對學校職員、補教人員、幼兒園從業人員等，各自有規範及違規罰則，但若涉及兒少身心對待，則「兒少法」罰則最重，依該法49條，可罰6萬至60萬元，同時可依法公告行為人姓名。

黃瑞雯說，113年兒少保護案件「成人對兒少不當對待案件」約1萬2千件，其中7%為家外施虐者，分析施虐者身分，學校教職員比率達29%，其次為幼兒園老師，占20%。這表示兒少主要是在校園場域受害，早年若符合身心虐待兒虐案件，由教育單位調查結束後，會移交社政裁罰，為避免重複詢問加害人，幼兒園不當對待案件，在112年開始，已可依「幼照法」直接處理。

至於其他層級學校單位，黃瑞雯表示，在教育法規修正之前，衛福部積極與教育部討論網絡合作，113年頒布「家外不當對待處理流程」，由教育單位直接將調查報告移交社政單位裁罰，避免被害人重複陳述，不過，實務上發生社政單位須等待教育單位調查報告，或部分內容仍須被害人重複陳述等問題，影響處理效能，為此，將研擬修法，由「兒少法」授權教育單位直接開罰。

兒少安置機構環境封閉，經常爆出不當對待事件，且往往是多人受害的嚴重案件，對此，衛福部社家署兒少福利組長黃伶蕙指出，將訂定兒少安置機構不當對待事件處理原則，將現行性侵害事件處理原則，擴大為不當對待，協助安置機構建立一致性處理機制，同時，將滾動檢討兒少安置機構之輔導查核項目，並加強查核效能。

