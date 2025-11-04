高鐵3連假疏運運量創新高 10月735.2萬人次較去年全年成長11％

今年10月有中秋節、國慶日、光復節等3個連假疏運，讓高鐵運量再創新高，根據統計，今年10月旅運高達735.2萬人次，超越今年8月創下的紀錄，10月日均運量為23.7萬人次，不僅較去年全年日均運量成長11％，更較今年前3季日均運量，單月增加7.4％。

高鐵表示，新世代列車N700ST預計自明年8月陸續運抵台灣、2027年中第1組列車上線，在此之前，連續假期與尖峰時段仍有大量人潮同時乘車的需求。

高鐵公司指出，今年10月共有中秋節、國慶日以及光復節3個連假疏運，一舉推升高鐵運量再創新高。根據台灣高鐵統計，10月旅運整體達735.2萬人次，超越2025年8月創下的紀錄，10月日均運量為23.7萬人次，不僅較2024年全年日均運量21.4萬人次成長約11%，更較今年1至9月日均運量22.1萬人次，單月增加7.4%。

高鐵公司統計，10月共開行5197班次，準點率達99.85%。依據10月3個連假分別統計，中秋節疏運期間的日均運量達26.2萬人次，國慶疏運期間的日均運量為25萬人次，光復節疏運期間的日均運量則為26.1萬人次。

為確保乘車品質，並加強服務旅客，高鐵表示將持續優化現行措施，引導旅客、平衡尖離峰人潮，也請旅客遵守相關規定，配合高鐵人員引導，乘車時彼此禮讓、體諒，並多加利用離峰時段、分流搭乘，以享有更多的乘車優惠及較好的乘車品質。

高鐵表示，在疏運及尖峰時段，採取多項措施以分流人潮，包含視車站人潮狀況，機動加開全車自由座列車，以加速疏運自由座候車人潮。更在疏運期間的非超尖峰日，擴大早鳥優惠配額，並推出最低5折的「早早鳥優惠」，鼓勵旅客多加利用離峰時段乘車。

而非尖峰日的早鳥優惠銷售數也較以往疏運增加約3成，有效發揮移峰填谷的效果。此外，針對自由座較為擁擠的北部路段，則在尖峰時段增加「南港-台中」的區間車，並進一步將自由座車廂數擴增為最多9節，提升自由座車廂運能約3%。