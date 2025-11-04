高齡換照新制明年5月上路128萬人受影響 71歲雙金歌王成模範代言人

交通部公路局今年10月1日推出「駕照管理三策略」，其中高齡換照新制將於明年5月上路。交通部今再公布，由71歲的金曲金鐘歌王沈文程擔任高齡換照新制宣導代言人，並由沈文程開車載交通部長陳世凱前往記者會現場。陳世凱致詞時表示，民調顯示逾8成支持這樣的政策，並強調高齡換照政策並非禁止長輩開車。

根據交通部公路局統計，70至74歲高齡駕駛有110萬人，75歲以上高齡駕駛約18.8萬人，總計明年共128萬人需換照。

陳世凱指出，根據民調顯示，逾8成支持政策，調查時也理解到，家人憂心長輩騎車、開車、出門比率高達8成，為讓家人可安心讓長輩外出騎車、開車，因此推出高齡換照政策，本新制明年5月1日上路，並有2年緩衝期。

陳世凱說，70歲以上高齡駕駛只要到監理所就能享有換照服務，強調不用考試，只要接受2件事，包含醫生健檢確認身體狀況無礙，包含體格、視力等，以及免費交通安全課程及危險感知體驗，讓長者重新了解目前的交通規則、法規、標誌標線等。

公路局長林福山表示，為降低國內事故發生 今年10月1日推出駕駛職照管理改革三策略，內容共有19個方案17項措施，強調核心理念為協助安全駕駛，並非禁止長輩開車 並協助長者安全駕駛及確保移動權益。

林福山指出，新制明年5月1日實施，依新制規定，滿70歲長者，須通過體檢，並增加自填身心靈活動的狀況，讓專業醫師做評估，完成安全教育課程後，即可換發駕照，有效期限至75歲；滿75歲長者，維持3年換照制度，除須通過體檢及安全教育課程外，並須通過認知功能測驗，才能換發有效3年的駕照。

另外，考量都市與偏鄉有不同的駕駛風險，因此也增加危險感知體驗，透過影片讓長者了解不同環境、情況的交通風險。

為鼓勵長者依自身狀況主動調整交通方式並兼顧移動需求，交通部自明年1月起推出「主動繳回駕照高齡者TPASS乘車回饋措施」。

凡70歲以上主動繳回駕照者，公路局將提供TPASS電子錢包乘車支出每月50%回饋金，每月上限1500元，每人可申請1次，補助期間2年。該措施涵蓋公共運輸及計程車支出，協助長者有充分時間應交通工具轉換並培養公共運輸使用習慣。

陳世凱說，高齡長者若要繳回駕照，只要到監理站辦理放棄，後續長輩不用擔心，駕照上有身分證字號，就可以媒合到敬老卡，屆時就會把回饋金匯入敬老卡做使用，盼透過行政、監理制度，讓可以騎車、開車的高齡者能安全駕駛。

林福山補充，目前75歲已主動繳回駕照約有20萬人，而針對TPASS每月50％回饋金部分，公路局每年將編2.5億元經費來提供，預估每年75歲以上高齡駕駛約有20萬人繳回。

沈文程說，開心以高齡換照新制代言人身份與大家見面。起初聽到「高齡換照」4個字嚇一跳，還以為是要限制高齡者騎車、開車，但其實不然。他說，他這代人開車經驗已有10多年，但隨著身體及視力老化，身體靈活度降低，換照時會有醫師協助確認身體狀況，評估是否還適合騎車、開車，才能確保大家都能安全駕駛。