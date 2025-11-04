快訊

獸醫佐電話問診、廚餘沒蒸煮還流向不明 台中案例場漏洞百出釀禍

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
梧棲案例豬場髒亂不堪，日前出動上百人次國軍與化學兵現場清消。圖／軍方提供
台中爆發非洲豬瘟疫情，經中央、地方調查，案例場問題一籮筐，包括廚餘蒸煮設備4月就損壞，豬農未依規上傳蒸煮照片，事後又多次補傳舊照片，中央推測未確實蒸煮廚餘導致疫情。案例場標得梧棲清潔隊廚餘，C豬場車輛卻冒名前往載運，案場更疑似收受其他家戶、越南移工廚餘，還把剩餘廚餘分給C豬場，都違反規定。

中央災害應變中心昨疫調出爐，病毒可能來自「未蒸煮廚餘」，案例場不僅蒸煮設備今年4月故障後未再修復，4月也只叫了2桶瓦斯就沒再購買，現場也無木材燃燒痕跡，為應付稽查，該場自5月起上傳照片異常，後來補傳照片卻是10月拍攝，有造假之嫌。

不過，中市府卻稱5月、7月、10月三度到場稽查都沒問題，引發外界質疑未落實稽查。台中市副市長鄭照新表示，蒸煮設備4月損壞是豬農說法，將與稽查紀錄交叉比對，若稽查不實，市府絕不包庇，將追究懲處。

環境部環境署副署長林左祥說，養豬場不管有無蒸煮廚餘都要上傳照片，如豬場沒依規定上傳照片，地方就應每月加強稽查，落實稽查，才可讓豬場落實蒸煮廚餘，上傳系統則可再精進。

另疫調發現，梧棲清潔隊廚餘不僅流向拿到廚餘標案的梧棲案場，還另流向C豬場；更傳出案場疑似收受其他家戶、越南移工廚餘，更把剩餘廚餘分給C豬場。鄭照新說，經調閱車輛錄影系統，C豬場車輛曾到梧棲清潔隊載運廚餘，但簽收時卻以案場名義收取，是否涉登載不實調查中。

環保局長陳宏益說，案場的廚餘來源不只來自梧棲清潔隊，具掌握有收受其他廚餘，檢調已介入調查。

梧棲養豬場環境髒亂，多次清消仍驗出病毒，國防部上月底連夜清消梧棲案例場，預計3日再度採檢，未料台中市動保處鄭姓人員2日又跑到案場清消，導致無法如期採檢。

鄭照新說，動保處黃姓組長2日上午11點致電給鄭姓人員，要其到辦公室待命，並指示有需求才要清消，未料鄭員誤解指令，誤以為要立即清消，鄭員與林姓人員共同到案場，12時10分由鄭員自己清消，林員拍照，清消約1個多小時市府收到消息感到詫異，對此將送考績委員會進行處分。

非洲豬瘟爆發後，豬農疫調說詞反覆，更涉塗改化製三聯單，梧棲案例場斃死豬頭數迄今仍兜不攏，且豬隻不斷死亡後，更爆出並無獸醫師到場問診，豬農僅向無照獸醫佐「請教」，都導致疫情拖延。

梧棲案例豬場髒亂不堪，日前出動上百人次國軍與化學兵現場清消。圖／軍方提供
