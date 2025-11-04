杜絕無良獸醫師 立委促修法明定專業倫理條款

民進黨立委郭昱晴、李坤城及苗栗縣議員陳光軒，今天呼籲農業部盡快啟動獸醫師法、動物保護法的修法研議，包括明定專業倫理條款等，杜絕無良獸醫師及繁殖場。

苗栗縣公館鄉謝姓獸醫師經營「人人犬舍」，遭稽查9成以上犬隻聲帶被剪，並以年老患病母體進行繁殖等不當飼養，縣府依違反動保法最高額裁罰，並廢止業者特定寵物業許可證。

郭昱晴、李坤城及陳光軒在立法院共同召開「從人人犬舍看見動保制度問題」記者會，提出相關主張。

郭昱晴表示，獸醫師大部分是良善的，但總有極少數惡質的獸醫存在，而現行獸醫師法對於獸醫師缺乏明確的倫理規範與懲戒連動，應該修法明定專業倫理條款並列出禁止事項。

李坤城表示，全台共有1679家特定寵物業者，無總量控管制度，影響整體業界品質，而現行的制度一年僅稽查一次，晶片登記與來源追蹤混亂，讓違法業者有可趁之機，呼籲與時俱進修訂評鑑辦法，納入動物健康管理、繁殖計劃透明度等指標。

陳光軒指出，建請行政院及立法院研議修法，將惡意傷害動物、嚴重違反職業倫理的違法行為者，撤銷獸醫師執照。