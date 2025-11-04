杜絕無良獸醫師 立委促修法明定專業倫理條款

快訊

中央社／ 台北4日電

民進黨立委郭昱晴李坤城及苗栗縣議員陳光軒，今天呼籲農業部盡快啟動獸醫師法、動物保護法的修法研議，包括明定專業倫理條款等，杜絕無良獸醫師及繁殖場。

苗栗縣公館鄉謝姓獸醫師經營「人人犬舍」，遭稽查9成以上犬隻聲帶被剪，並以年老患病母體進行繁殖等不當飼養，縣府依違反動保法最高額裁罰，並廢止業者特定寵物業許可證。

郭昱晴、李坤城及陳光軒在立法院共同召開「從人人犬舍看見動保制度問題」記者會，提出相關主張。

郭昱晴表示，獸醫師大部分是良善的，但總有極少數惡質的獸醫存在，而現行獸醫師法對於獸醫師缺乏明確的倫理規範與懲戒連動，應該修法明定專業倫理條款並列出禁止事項。

李坤城表示，全台共有1679家特定寵物業者，無總量控管制度，影響整體業界品質，而現行的制度一年僅稽查一次，晶片登記與來源追蹤混亂，讓違法業者有可趁之機，呼籲與時俱進修訂評鑑辦法，納入動物健康管理、繁殖計劃透明度等指標。

陳光軒指出，建請行政院及立法院研議修法，將惡意傷害動物、嚴重違反職業倫理的違法行為者，撤銷獸醫師執照。

獸醫 民進黨 郭昱晴 李坤城

相關新聞

北部3歲女童染流感重症住院6天 醫：盡速接種疫苗降死亡風險

衛福部疾管署最新統計，上周類流感門急診就診總計10萬6829人次，較前一周11萬2338人次，下降4.9%，預計本周脫離...

年度壯觀天文奇景「超級月亮」11/5晚間登場 帶你近距離觀測月球

年度壯觀天文奇景「超級月亮」將登場，11月5日晚間7時至9時，在屏東幸福公園停車場戶外廣場舉辦「超級月亮」觀測會，免費參...

白帶魚煎到「支離破碎」超崩潰 國宴主廚親授秘訣：口感媲美米其林

大家煎魚有遇過「支離破碎」的崩潰經驗嗎？一名女網友分享煎白帶魚時，魚皮整個黏鍋，魚肉通通散開成碎塊。對此，國宴主廚溫國智也分享煎魚技巧，只要用對方法，煎出的魚不僅金黃酥脆，口感還媲美米其林等級。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

甩油神器！挑百香果「1招」就知酸甜 營養師曝最好吃保存方法

營養師高敏敏近日在臉書發文分享「百香果」的營養價值與挑選祕訣，指出這顆被封為「果汁之王」的小水果，不僅酸甜可口，還是富含維他命C與膳食纖維的高營養、低熱量甩油神器，對想減脂、幫助腸道蠕動、排毒養顏的人都是很好的選擇。

背痛、腰痛一直好不了 小心是退化性脊椎滑脫

68歲的張先生，年輕時久坐辦公，偶爾有腰痠背痛，自行吃止痛藥緩解或是推拿舒緩，並沒有太在意。近半年來，下背部不適明顯加劇...

比水煮健康！她曝青菜「1作法」更清脆 網實測：快速又方便

微波爐除了能加熱剩菜，竟還能做出爽脆可口的燙青菜！一名女網友分享，近期得知有餐飲業者用微波加熱處理青菜後，決定在家嘗試，沒想到不僅超省時，還保留蔬菜營養和脆度，口感完全不輸現煮。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

