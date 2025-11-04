瘦身、改善腸道菌相還顧骨骼 醫師曝烏龍茶3大好處

烏龍茶是不少人的首選飲料，婦產科醫師邱筱宸指出，烏龍茶不只能提升基礎代謝，有助減重，還能改善腸道菌相、降低發炎，停經後的女性飲用更有促進骨骼健康的作用。

西園醫院婦產科主治醫師邱筱宸在臉書粉專發文指出，烏龍茶屬於「半發酵茶」，介於綠茶與紅茶之間，其主要健康成分包括茶多酚（如兒茶素）、茶胺酸，以及多種礦物質與微量元素。茶多酚具有抗氧化和抗發炎活性，茶胺酸則可幫助穩定情緒，使烏龍茶不僅香氣迷人，也對身心健康有潛在益處。

邱筱宸提到，日本一項針對健康女性的交叉試驗顯示，飲用烏龍茶後身體能量消耗率在兩小時內增加約10%，高於綠茶的4%，顯示其可能提升基礎代謝，幫助能量利用及減重。動物實驗也指出，持續八周飲用烏龍茶可改善高脂飲食引起的肥胖、高血脂、胰島素阻抗，並降低發炎、改善腸道菌相。

此外，一項針對停經後女性的觀察研究發現，每天飲用1至5杯烏龍茶的女性，骨密度較不飲茶者更佳，顯示多酚與礦物質可能對骨代謝有保護作用，但每天超過五杯則未見同樣好處，切忌適量飲用。

邱筱宸建議，適量飲用烏龍茶對健康有益，但需注意飯後至少間隔一小時再喝，以免影響鈣質吸收。另外，茶葉浸泡三至五分鐘內即釋出大部分有益成分，切勿久泡，以免單寧酸刺激腸胃。