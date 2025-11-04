COP30將至 專家：台灣對調適的投資遠低於淨零

2025年11月10日起，「COP30氣候峰會」將於巴西貝倫展開，再次開啟長達2周的全球氣候政策討論與協商。各國將於COP30會議前提交最新版本的國家自定貢獻（NDC），並更新各國的減碳目標。學者今表示，僅3%國家在NDC3.0提到核能，而台灣對調適的投資遠低於淨零，必須加強。

台灣科技媒體中心今舉行線上記者會，台大氣候變遷與永續國際學位學程兼任助理教授趙家緯表示，今年是NDC3.0檢視年，目前預計有120個以上的國家會趕在COP30前提交NDC3.0。目前根據聯合國上周發布的NDC綜述報告的分析，當前各國所提出的自定貢獻在最好的情況下，到2035年可以減少24%，但據IPCC報告的評估，要守住升溫攝氏1.5度則要減到60%。而根據國際智庫Climate Action Tracker的分析，目前僅有英國與挪威所提出的NDC3.0符合1.5度的減碳路徑。

趙家緯指出，這次各國所提出的NDC3.0，其中一個檢視要點就是要回應COP28的全球盤點結果，特別是增設再生能源3倍、能源效率提升4%這2個目標。在新增再生能源的部分，有較多國家納入NDC3.0的規畫中，預計全球到2030年將新增設600GW再生能源，但至2030年能源效率的進步率僅2.3%，而只有3%的國家在NDC3.0提到核能，預計新增量10GW，顯見再生能源在未來的發展可期。

台灣綜合研究院研究九所所長顏婉庭指出，根據2025年全球氣候金融地景報告所示，雖然目前已籌集的氣候資金，與符合1.5度減碳路徑所需要的資金存在落差，但從成長趨勢來看，2018至2023年募集資金的成長率平均為19%，但在2021至2023年達26%。如果近3年氣候資金募集的成長率能夠維持，預計到2028年有機會接近1.5度減碳路徑所需要的資金需求。

台大生物系統工程學系教授童慶斌呼籲，台灣政府應該重視調適的投資，台灣對調適的投資遠遠低於淨零，政府跨層級與跨部門的合作，是氣候變遷下應對巨災的關鍵。