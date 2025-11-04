快訊

藝人閃兵案再添1大咖！金鐘獎影帝薛仕凌至新北檢自首30萬交保

還沒逮到人！馬國警方證實「黃明志沒官方出境紀錄」全力追緝中

獨／中選會任期屆滿即恢復黨籍 李進勇證實：按民進黨規定是正常流程

COP30將至 專家：台灣對調適的投資遠低於淨零

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
2025年11月10日起，「COP30氣候峰會」將於巴西貝倫展開，再次開啟長達2周的全球氣候政策討論與協商。美國聯合通訊社
2025年11月10日起，「COP30氣候峰會」將於巴西貝倫展開，再次開啟長達2周的全球氣候政策討論與協商。美國聯合通訊社

2025年11月10日起，「COP30氣候峰會」將於巴西貝倫展開，再次開啟長達2周的全球氣候政策討論與協商。各國將於COP30會議前提交最新版本的國家自定貢獻（NDC），並更新各國的減碳目標。學者今表示，僅3%國家在NDC3.0提到核能，而台灣對調適的投資遠低於淨零，必須加強。

台灣科技媒體中心今舉行線上記者會，台大氣候變遷與永續國際學位學程兼任助理教授趙家緯表示，今年是NDC3.0檢視年，目前預計有120個以上的國家會趕在COP30前提交NDC3.0。目前根據聯合國上周發布的NDC綜述報告的分析，當前各國所提出的自定貢獻在最好的情況下，到2035年可以減少24%，但據IPCC報告的評估，要守住升溫攝氏1.5度則要減到60%。而根據國際智庫Climate Action Tracker的分析，目前僅有英國與挪威所提出的NDC3.0符合1.5度的減碳路徑。

趙家緯指出，這次各國所提出的NDC3.0，其中一個檢視要點就是要回應COP28的全球盤點結果，特別是增設再生能源3倍、能源效率提升4%這2個目標。在新增再生能源的部分，有較多國家納入NDC3.0的規畫中，預計全球到2030年將新增設600GW再生能源，但至2030年能源效率的進步率僅2.3%，而只有3%的國家在NDC3.0提到核能，預計新增量10GW，顯見再生能源在未來的發展可期。

台灣綜合研究院研究九所所長顏婉庭指出，根據2025年全球氣候金融地景報告所示，雖然目前已籌集的氣候資金，與符合1.5度減碳路徑所需要的資金存在落差，但從成長趨勢來看，2018至2023年募集資金的成長率平均為19%，但在2021至2023年達26%。如果近3年氣候資金募集的成長率能夠維持，預計到2028年有機會接近1.5度減碳路徑所需要的資金需求。

台大生物系統工程學系教授童慶斌呼籲，台灣政府應該重視調適的投資，台灣對調適的投資遠遠低於淨零，政府跨層級與跨部門的合作，是氣候變遷下應對巨災的關鍵。

再生能源 減碳 核能

延伸閱讀

能源轉型不畏逆風大漲 潔淨能源ETF後市有看頭

日警教戰「正確駕駛姿勢」 腰部貼緊、左腳踩穩、方向盤改「9點15分」

台灣燃氣發電創高「阻亞洲轉型」 網酸：用肺發電、乾淨的煤

美專家：川普對陸貿易犯2錯誤 地緣政治打擊率.333「頂多小聯盟水準」

相關新聞

北部3歲女童染流感重症住院6天 醫：盡速接種疫苗降死亡風險

衛福部疾管署最新統計，上周類流感門急診就診總計10萬6829人次，較前一周11萬2338人次，下降4.9%，預計本周脫離...

年度壯觀天文奇景「超級月亮」11/5晚間登場 帶你近距離觀測月球

年度壯觀天文奇景「超級月亮」將登場，11月5日晚間7時至9時，在屏東幸福公園停車場戶外廣場舉辦「超級月亮」觀測會，免費參...

白帶魚煎到「支離破碎」超崩潰 國宴主廚親授秘訣：口感媲美米其林

大家煎魚有遇過「支離破碎」的崩潰經驗嗎？一名女網友分享煎白帶魚時，魚皮整個黏鍋，魚肉通通散開成碎塊。對此，國宴主廚溫國智也分享煎魚技巧，只要用對方法，煎出的魚不僅金黃酥脆，口感還媲美米其林等級。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

甩油神器！挑百香果「1招」就知酸甜 營養師曝最好吃保存方法

營養師高敏敏近日在臉書發文分享「百香果」的營養價值與挑選祕訣，指出這顆被封為「果汁之王」的小水果，不僅酸甜可口，還是富含維他命C與膳食纖維的高營養、低熱量甩油神器，對想減脂、幫助腸道蠕動、排毒養顏的人都是很好的選擇。

背痛、腰痛一直好不了 小心是退化性脊椎滑脫

68歲的張先生，年輕時久坐辦公，偶爾有腰痠背痛，自行吃止痛藥緩解或是推拿舒緩，並沒有太在意。近半年來，下背部不適明顯加劇...

比水煮健康！她曝青菜「1作法」更清脆 網實測：快速又方便

微波爐除了能加熱剩菜，竟還能做出爽脆可口的燙青菜！一名女網友分享，近期得知有餐飲業者用微波加熱處理青菜後，決定在家嘗試，沒想到不僅超省時，還保留蔬菜營養和脆度，口感完全不輸現煮。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。