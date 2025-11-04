長者負面詞「詐騙」居冠 民團憂年齡歧視

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「社會容易用詐騙、駕駛安全、淒涼等負面詞語加諸長者，盼從教育、報導與企業宣傳中改善！」弘道老人基金會4日公布報告指出，社群軟體文字中對長者仍有45%是以汙名化名詞形容，盼透過宣傳、教育等方式，減少對長者的負面詞彙宣傳。基金會執行長李若綺舉例，可將高齡「問題」改成「議題」。

下流老人強化汙名

弘道老人福利基金會4日公布《網路高齡負面用語調查報告》，發現與高齡相關的負面詞以「詐騙」與「高齡駕駛」最多，其次分別有「違規」、「被騙」、「暴衝」、「受騙」、「下手」、「遭詐」、「辱罵」與「淒涼」等詞句，相關詞句大多與金錢詐騙、駕駛安全、世代衝突與汙名化言語有關，反映社會對長者有嚴重刻板印象。

基金會公共事務組組長劉容谷表示，「高齡駕駛」、「安全行車」等詞彙頻繁出現，顯示年長者被視為潛在風險來源，也是政策與媒體宣傳重點；「長照悲歌」與「身心俱疲」等詞彙凸顯高齡者在家族與健康的無力處境，加深社會負面想像；此外如「下流老人」等名詞也會出現，恐強化長者的社會汙名現象。

報導替換負面詞

「關鍵詞還顯示長者受害的同時，社會上也不滿倚老賣老的行為！」劉容谷說，新聞以交通安全（72%）、詐騙議題（67%）為大宗，汙名化言語在社群中占比也高達45%。基金會呼籲，盼社會重視語言中的高齡歧視，教育端應導入尊重與高齡認知課程，還希望媒體與學界研議高齡報導倫理指引，讓相關報導更中性；企業則可在品牌溝通中更展現世代共融與多元價值。

弘道基金會執行長李若綺舉例說，「高齡駕駛」被用來暗示危險，但若能改成「高齡交通安全」或是「友善駕駛支持」，焦點就可以從責怪改成制度與安全設計；另外，民眾習慣說「高齡問題」，若能將問題改成「議題」，其實就從抱怨變成討論。她強調，這些改變看起來微小，但累積下來有望改變社會面對老化的態度。

