快訊

藝人閃兵案再添1大咖！金鐘獎影帝薛仕凌至新北檢自首30萬交保

還沒逮到人！馬國警方證實「黃明志沒官方出境紀錄」全力追緝中

獨／中選會任期屆滿即恢復黨籍 李進勇證實：按民進黨規定是正常流程

年度壯觀天文奇景「超級月亮」11/5晚間登場 帶你近距離觀測月球

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府交旅處推動街頭天文，11月5日晚間7時至9時，在屏東幸福公園停車場戶外廣場舉辦「超級月亮」觀測會，免費參與，一起近距離欣賞今年最大、最亮的超級滿月。圖／屏東縣政府交旅處提供
屏東縣府交旅處推動街頭天文，11月5日晚間7時至9時，在屏東幸福公園停車場戶外廣場舉辦「超級月亮」觀測會，免費參與，一起近距離欣賞今年最大、最亮的超級滿月。圖／屏東縣政府交旅處提供

年度壯觀天文奇景「超級月亮」將登場，11月5日晚間7時至9時，在屏東幸福公園停車場戶外廣場舉辦「超級月亮」觀測會，免費參與，一起近距離欣賞今年最大、最亮的滿月，透過星空導覽、望遠鏡觀測與智慧攝星體驗，感受浪漫與科學兼具追星之夜。

月球軌道呈橢圓形，導致它與地球距離時遠時近。當月球運行至近地點時，距離地球約為35萬6000公里，比遠地點時近5萬公里，產生明顯的視覺差異。11月5日滿月是今年三次超級月亮之一，更是視覺上最大、最亮的一次，與今年4月13日最小滿月相比，視直徑放大約16.6%，亮度提升約36%，是肉眼觀測月球細節最佳時機。

屏東縣政府表示，街頭天文致力於將天文科學帶入生活，超級月亮觀測會設計豐富體驗內容，讓民眾在星空下，度過既有科學感又具儀式感的夜晚。

11月5日晚間由屏東星空大使施世治帶來生動有趣星空導覽，民眾觀測超級月亮與秋季星座，現場架設多台專業天文望遠鏡，專人引導近距離欣賞月球表面細節，體驗前所未有視覺震撼。

參加者也可體驗「智慧攝星儀」，在專業人員協助，輕鬆以手機拍下清晰、美麗的月亮特寫，將難得的美景帶回家。

年度壯觀天文奇景「超級月亮」將登場，11月5日晚間7時至9時，在屏東幸福公園停車場戶外廣場舉辦「超級月亮」觀測會，免費參與，一起近距離欣賞今年最大、最亮的滿月。圖／屏東縣政府交旅處提供
年度壯觀天文奇景「超級月亮」將登場，11月5日晚間7時至9時，在屏東幸福公園停車場戶外廣場舉辦「超級月亮」觀測會，免費參與，一起近距離欣賞今年最大、最亮的滿月。圖／屏東縣政府交旅處提供

超級月亮 屏東縣政府 科學

延伸閱讀

立委羅智強稱屏東廚餘養豬查核率最低 屏東縣府怒批惡意污衊

羅智強：廚餘養豬大縣屏東 躺平不理中央稽查率僅7%

超級滿月忙什麼？Swatch「海狸月」Moonshine Gold腕表 滿月限定

6年來最大！今年最大滿月5日登場 天文館曝觀賞時間點

相關新聞

北部3歲女童染流感重症住院6天 醫：盡速接種疫苗降死亡風險

衛福部疾管署最新統計，上周類流感門急診就診總計10萬6829人次，較前一周11萬2338人次，下降4.9%，預計本周脫離...

年度壯觀天文奇景「超級月亮」11/5晚間登場 帶你近距離觀測月球

年度壯觀天文奇景「超級月亮」將登場，11月5日晚間7時至9時，在屏東幸福公園停車場戶外廣場舉辦「超級月亮」觀測會，免費參...

白帶魚煎到「支離破碎」超崩潰 國宴主廚親授秘訣：口感媲美米其林

大家煎魚有遇過「支離破碎」的崩潰經驗嗎？一名女網友分享煎白帶魚時，魚皮整個黏鍋，魚肉通通散開成碎塊。對此，國宴主廚溫國智也分享煎魚技巧，只要用對方法，煎出的魚不僅金黃酥脆，口感還媲美米其林等級。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

甩油神器！挑百香果「1招」就知酸甜 營養師曝最好吃保存方法

營養師高敏敏近日在臉書發文分享「百香果」的營養價值與挑選祕訣，指出這顆被封為「果汁之王」的小水果，不僅酸甜可口，還是富含維他命C與膳食纖維的高營養、低熱量甩油神器，對想減脂、幫助腸道蠕動、排毒養顏的人都是很好的選擇。

背痛、腰痛一直好不了 小心是退化性脊椎滑脫

68歲的張先生，年輕時久坐辦公，偶爾有腰痠背痛，自行吃止痛藥緩解或是推拿舒緩，並沒有太在意。近半年來，下背部不適明顯加劇...

比水煮健康！她曝青菜「1作法」更清脆 網實測：快速又方便

微波爐除了能加熱剩菜，竟還能做出爽脆可口的燙青菜！一名女網友分享，近期得知有餐飲業者用微波加熱處理青菜後，決定在家嘗試，沒想到不僅超省時，還保留蔬菜營養和脆度，口感完全不輸現煮。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。