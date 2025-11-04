年度壯觀天文奇景「超級月亮」11/5晚間登場 帶你近距離觀測月球
年度壯觀天文奇景「超級月亮」將登場，11月5日晚間7時至9時，在屏東幸福公園停車場戶外廣場舉辦「超級月亮」觀測會，免費參與，一起近距離欣賞今年最大、最亮的滿月，透過星空導覽、望遠鏡觀測與智慧攝星體驗，感受浪漫與科學兼具追星之夜。
月球軌道呈橢圓形，導致它與地球距離時遠時近。當月球運行至近地點時，距離地球約為35萬6000公里，比遠地點時近5萬公里，產生明顯的視覺差異。11月5日滿月是今年三次超級月亮之一，更是視覺上最大、最亮的一次，與今年4月13日最小滿月相比，視直徑放大約16.6%，亮度提升約36%，是肉眼觀測月球細節最佳時機。
屏東縣政府表示，街頭天文致力於將天文科學帶入生活，超級月亮觀測會設計豐富體驗內容，讓民眾在星空下，度過既有科學感又具儀式感的夜晚。
11月5日晚間由屏東星空大使施世治帶來生動有趣星空導覽，民眾觀測超級月亮與秋季星座，現場架設多台專業天文望遠鏡，專人引導近距離欣賞月球表面細節，體驗前所未有視覺震撼。
參加者也可體驗「智慧攝星儀」，在專業人員協助，輕鬆以手機拍下清晰、美麗的月亮特寫，將難得的美景帶回家。
