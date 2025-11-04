兒少自殺率逐年升 衛福部預計明年首度回溯分析自殺兒少死因

自殺死亡在青少年死因中排行第二，我國110年青少年自殺死亡率為每10萬人4.5人，截至112年已上升為每10萬人7人。立法院厚生會兒少權益專家委員會召集人林月琴說，兒少自殺率高，且逐年成長，根據校安中心數據，兒少從幼兒園開始就有自殺、自傷傾向，至國小比率更高，應設法預防。衛福部心健司指出，明年將首度針對自殺身亡兒少進行死因分析，盼找出癥結點。

112年全國死亡人數共3898人，與111年相比增幅2.9%，而全年青少年自殺率，從102年開始逐年增加，去年自殺死亡率達每10萬人中有7人。台大社工系名譽教授鄭麗珍說，長者自殺率雖在各年齡中最高，但隨政府各項長照、高齡者關懷資源挹注，數據已在下降，反觀兒少自殺率仍在上升，呼籲各界重視兒少自殺率高的嚴重性。

厚生會兒少專家委員會近期舉辦多次會議，提出分析自殺兒少死因，並加以預防的建議。衛福部心健司代理科長詹岱華說，自殺兒少死因回溯事涉自殺者遺族保護問題，執行時不可不慎，衛福部規畫提供完整自殺遺族服務，並在服務過程中釐清自殺兒少生命軌跡，已委託各縣市自殺防治中心訂出標準關懷流程，並預計在115年首度針對指標性個案辦理質性死因回溯調查分析。

人本教育基金會執行長馮喬蘭建議，除回溯分析自殺兒少死因，質性調查應擴及「自傷」兒少，透過個案分析，了解除兒少個人心理、精神健康議題外，有哪些是政策、制度面可改善的議題；另，目前法規規定，死因回溯執行對象為6歲以下兒少，未來應透過修法，讓自殺兒少死因回溯制度化。

衛福部提供「謝謝你跟我說」青少年線上文字協談服務，詹岱華表示，這項服務是透過線上文字對話，讓青少年抒發情緒困擾，由教師提供情緒支持服務，截至9月底服務3千餘人次，集中於13至29歲族群，逾9成認為這項服務有所幫助，為此，衛福部心健司明年已增加一倍預算，將提升文字協談服務量能，並透過社群平台管道廣為宣傳。

兒少心理資源有助提升心理健康，預防自殺，詹岱華說，已將「心快活」心理健康學習平台的「兒童版網路建置」納入明年度採購案項目，將設計衛教文章、語音繪本、互動式遊戲、測驗闖關等資源，並規畫宣傳活動提升能見度，並將在明年針對兒童規畫合適的親子共同繪本等資源，提供兒少家屬利用，而各縣市心衛中心、輔諮中心聯絡電話，可至官網查詢。