快訊

藝人閃兵案再添1大咖！金鐘獎影帝薛仕凌至新北檢自首30萬交保

還沒逮到人！馬國警方證實「黃明志沒官方出境紀錄」全力追緝中

獨／中選會任期屆滿即恢復黨籍 李進勇證實：按民進黨規定是正常流程

聽新聞
0:00 / 0:00

北部3歲女童染流感重症住院6天 醫：盡速接種疫苗降死亡風險

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部疾管署防疫醫師林詠青說，流感、新冠重症患者也常有年輕族群及幼童，若有慢性及潛在疾病更要提高警覺，應盡速接種疫苗，降低重症及死亡的機會。示意圖。本報資料照片
衛福部疾管署防疫醫師林詠青說，流感、新冠重症患者也常有年輕族群及幼童，若有慢性及潛在疾病更要提高警覺，應盡速接種疫苗，降低重症及死亡的機會。示意圖。本報資料照片

衛福部疾管署最新統計，上周類流感門急診就診總計10萬6829人次，較前一周11萬2338人次，下降4.9%，預計本周脫離流行期，但上周仍新增63例流感併發重症病例及9例死亡。另，國內新冠疫情目前處於低點波動，上周新冠門急診就診總計1398人次，與前一周相當，主流變異株為NB.1.8.1。

疾管署防疫醫師林詠青說，流感重症特殊個案是一名住在北部的3歲女童，去年11月流感季曾接種流感疫苗，但今年尚未接種，其有先天性代謝性疾病病史，於10月底出現39度的高燒、流鼻水症狀，並至診所就醫，但服藥後症狀仍持續、沒有好轉，就醫隔天晚上出現呼吸急促、喘，第二天一早至急診就醫，經檢查除發燒、心跳快，還有呼吸困難及哮吼，篩檢確認為Ａ型流感。

林詠青表示，女童因有呼吸窘迫而收治於加護病房，並給予流感抗病毒藥物治療，症狀逐漸好轉，經住院治療6天後，順利出院。

另一名新冠重症患者，為一名南部20多歲女性，其有免疫力低下病史，最近一次接種新冠疫苗已是3年前，10月底出現發燒、呼吸困難至急診就醫，經流感、新冠試劑快篩，確診是感染新冠病毒，抽血檢查已有發炎反應，胸部X光檢查也呈現肺炎，因而以併發肺炎收治住院，目前住院一周治療，但未有明顯好轉，該名女子同住3名接觸者並無症狀。

林詠青說，流感、新冠重症患者也常有年輕族群及幼童，若有慢性及潛在疾病更要提高警覺，應盡速接種疫苗，降低重症及死亡的機會。至於，上周死亡的9例個案，林詠青說，死者多為65歲以上長者，長者或幼童感染病毒後，仍有一定的機會併發肺炎等重症，應盡速接種流感、新冠及肺炎鏈球菌疫苗，千萬不要掉以輕心。

流感疫苗 重症 肺炎

延伸閱讀

流感本周脫離流行期 疾管署：上周仍增9例死亡、再增Novavax新冠疫苗

一人中鏢、全家中招！醫示警：流感病毒H3N2傳染力超強 短期內急惡化

流感疫情連三周緩降…上周仍增13死 羅一鈞估「這時」再現高峰

流感還有二波高峰「時間點」曝光 40歲男未打疫苗發病住院五天亡

相關新聞

北部3歲女童染流感重症住院6天 醫：盡速接種疫苗降死亡風險

衛福部疾管署最新統計，上周類流感門急診就診總計10萬6829人次，較前一周11萬2338人次，下降4.9%，預計本周脫離...

年度壯觀天文奇景「超級月亮」11/5晚間登場 帶你近距離觀測月球

年度壯觀天文奇景「超級月亮」將登場，11月5日晚間7時至9時，在屏東幸福公園停車場戶外廣場舉辦「超級月亮」觀測會，免費參...

白帶魚煎到「支離破碎」超崩潰 國宴主廚親授秘訣：口感媲美米其林

大家煎魚有遇過「支離破碎」的崩潰經驗嗎？一名女網友分享煎白帶魚時，魚皮整個黏鍋，魚肉通通散開成碎塊。對此，國宴主廚溫國智也分享煎魚技巧，只要用對方法，煎出的魚不僅金黃酥脆，口感還媲美米其林等級。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

甩油神器！挑百香果「1招」就知酸甜 營養師曝最好吃保存方法

營養師高敏敏近日在臉書發文分享「百香果」的營養價值與挑選祕訣，指出這顆被封為「果汁之王」的小水果，不僅酸甜可口，還是富含維他命C與膳食纖維的高營養、低熱量甩油神器，對想減脂、幫助腸道蠕動、排毒養顏的人都是很好的選擇。

背痛、腰痛一直好不了 小心是退化性脊椎滑脫

68歲的張先生，年輕時久坐辦公，偶爾有腰痠背痛，自行吃止痛藥緩解或是推拿舒緩，並沒有太在意。近半年來，下背部不適明顯加劇...

比水煮健康！她曝青菜「1作法」更清脆 網實測：快速又方便

微波爐除了能加熱剩菜，竟還能做出爽脆可口的燙青菜！一名女網友分享，近期得知有餐飲業者用微波加熱處理青菜後，決定在家嘗試，沒想到不僅超省時，還保留蔬菜營養和脆度，口感完全不輸現煮。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。