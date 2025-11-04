北部3歲女童染流感重症住院6天 醫：盡速接種疫苗降死亡風險

衛福部疾管署最新統計，上周類流感門急診就診總計10萬6829人次，較前一周11萬2338人次，下降4.9%，預計本周脫離流行期，但上周仍新增63例流感併發重症病例及9例死亡。另，國內新冠疫情目前處於低點波動，上周新冠門急診就診總計1398人次，與前一周相當，主流變異株為NB.1.8.1。

疾管署防疫醫師林詠青說，流感重症特殊個案是一名住在北部的3歲女童，去年11月流感季曾接種流感疫苗，但今年尚未接種，其有先天性代謝性疾病病史，於10月底出現39度的高燒、流鼻水症狀，並至診所就醫，但服藥後症狀仍持續、沒有好轉，就醫隔天晚上出現呼吸急促、喘，第二天一早至急診就醫，經檢查除發燒、心跳快，還有呼吸困難及哮吼，篩檢確認為Ａ型流感。

林詠青表示，女童因有呼吸窘迫而收治於加護病房，並給予流感抗病毒藥物治療，症狀逐漸好轉，經住院治療6天後，順利出院。

另一名新冠重症患者，為一名南部20多歲女性，其有免疫力低下病史，最近一次接種新冠疫苗已是3年前，10月底出現發燒、呼吸困難至急診就醫，經流感、新冠試劑快篩，確診是感染新冠病毒，抽血檢查已有發炎反應，胸部X光檢查也呈現肺炎，因而以併發肺炎收治住院，目前住院一周治療，但未有明顯好轉，該名女子同住3名接觸者並無症狀。

林詠青說，流感、新冠重症患者也常有年輕族群及幼童，若有慢性及潛在疾病更要提高警覺，應盡速接種疫苗，降低重症及死亡的機會。至於，上周死亡的9例個案，林詠青說，死者多為65歲以上長者，長者或幼童感染病毒後，仍有一定的機會併發肺炎等重症，應盡速接種流感、新冠及肺炎鏈球菌疫苗，千萬不要掉以輕心。