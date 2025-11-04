快訊

甩油神器！挑百香果「1招」就知酸甜 營養師曝最好吃保存方法

聯合新聞網／ 綜合報導
百香果被封為「果汁之王」，不僅酸甜可口，還是富含維他命C與膳食纖維。示意圖／ingimage
營養師高敏敏近日在臉書發文分享「百香果」的營養價值與挑選祕訣，指出這顆被封為「果汁之王」的小水果，不僅酸甜可口，還是富含維他命C與膳食纖維的高營養、低熱量甩油神器，對想減脂、幫助腸道蠕動、排毒養顏的人都是很好的選擇。

高敏敏指出，每100克百香果熱量約64大卡，含有11.2克碳水化合物、5.3克膳食纖維、1617 I.U.維生素A、32毫克維生素C與200毫克鉀，並列出百香果6大好處：

對抗自由基：含有「類黃酮、白皮杉醇」，可抗氧化、減少發炎。

幫助腸道蠕動：膳食纖維豐富，可幫助排便、維持腸道健康。

保護心血管：鉀含量高有助於調整血壓、維護心血管。

幫助減脂：百香果是低GI水果，能穩定血糖，膳食纖維可提升飽足感。

排毒養顏：富含維他命C可美白亮膚並助於膠原蛋白生成、抑制黑色素。

保護眼睛：含有β-胡蘿蔔素，能轉化為維生素A，維持眼睛健康。

想挑到甜度高的百香果，高敏敏提供三步驟：1.看外型：外皮光滑、無破損、呈紅紫色為佳。2.掂重量：越重代表果汁與果肉越飽滿。3.搖一搖：若沒有「水水聲」，代表果肉尚未分離、口感較甜；有聲音則代表果肉鬆動，味道偏酸。

她也提醒，剛買回家的百香果不要急著放冰箱，可先在室溫放幾天，等表皮稍微皺皺時，「這時候吃是最好吃的哦」。

雖然百香果GI值僅16，屬於升糖指數低的水果，但高敏敏提醒，糖尿病友仍應節制，一天不建議超過4～6顆，並且要分散食用，當天不要再吃其他水果。至於腎臟病或洗腎患者，則要特別注意鉀含量，因為百香果鉀含量高，若攝取過量可能導致高血鉀，務必控制份量。

高敏敏形容，百香果雖小，卻是「營養濃縮包」，除了直接食用，也可加入優格、甜點、飲品中，酸酸甜甜又能解膩。只要吃對方法，就能將美味和健康一次到位。

