3連假帶動 台灣高鐵10月運量再創新高

台灣高鐵今天公布10月旅運整體達735.2萬人次，在中秋節、國慶日以及光復節3個連假疏運帶動下，一舉推升高鐵運量再創新高，日均運量為23.7萬人次。

自9月底至10月中旬，連3週有連續假期，依序為教師節、中秋節及國慶日，不少民眾趁著連假期間返鄉或出遊。

台灣高鐵發布新聞稿表示，10月旅運整體達735.2萬人次，超越今年8月創下的紀錄，10月日均運量為23.7萬人次，不僅較去年全年日均運量（21.4萬人次）成長約11%，更較今年1至9月日均運量22.1萬人次，單月增加7.4%。

根據台灣高鐵統計，10月共開行5197班次，準點率達99.85%，依據10月3個連假分別統計，中秋節疏運期間的日均運量達26.2萬人次，國慶疏運期間的日均運量為25萬人次，光復節疏運期間的日均運量則為26.1萬人次。

台灣高鐵指出，疏運期間及尖峰時段採取多項措施以分流人潮，包括視車站人潮狀況，機動加開全車自由座列車，以加速疏運自由座候車人潮。

台灣高鐵除了在疏運期間非超尖峰日，擴大早鳥優惠配額，並推出最低5折的「早早鳥優惠」，鼓勵旅客多加利用離峰時段乘車；而非尖峰日的早鳥優惠銷售數也較以往疏運增加約3成，有效發揮移峰填谷的效果。

針對自由座較為擁擠的北部路段，台灣高鐵指出，在尖峰時段增加「南港-台中」的區間車，並進一步將自由座車廂數擴增為最多9節，提升自由座車廂運能約3%。

台灣高鐵指出，新世代列車N700ST預計自明年8月陸續運抵台灣、2027年中第一組列車上線，在此之前，連續假期與尖峰時段仍有大量人潮與乘車需求。

為確保乘車品質，並加強服務旅客，台灣高鐵表示，將持續優化現行措施，引導旅客、平衡尖離峰人潮，也敬請旅客遵守相關規定，配合高鐵人員引導，乘車時彼此禮讓、體諒，並多加利用離峰時段、分流搭乘，以享有更多的乘車優惠及較好的乘車品質。