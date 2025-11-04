衛福部苗栗醫院、台中榮總簽署「醫療合作意向書」 盼雙方多面向合作

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
衛福部苗栗醫院與台中榮總簽署「醫療合作意向書」，衛福部政務次長林靜儀到場見證，雙方團隊合影象徵攜手推動區域醫療合作、強化醫療量能。圖／苗栗醫院提供
衛生福利部為強化區域醫療量能、推動專科醫療支援及資源共享，衛福部立苗栗醫院今天與台中榮總上午簽署「醫療合作意向書」，象徵雙方在醫療服務、人才培育與臨床研究等多面向領域的合作邁入新階段。

苗栗醫院是苗栗縣唯一的公立醫院，醫療合作意向書簽署儀式由苗栗醫院院長徐國芳、台中榮總院長傅雲慶共同完成，並由衛福部政務次長林靜儀及附屬醫療及社會福利機構管理會（醫福會）執行長林慶豐見證。

徐國芳表示，苗栗地區醫療人力相對有限，透過與台中榮總的策略聯盟，不僅可引入豐富的專科醫療與教學資源，更可提升醫療品質與服務能量，讓民眾能免於舟車勞頓，在地就能享有更完整的優質醫療照護。這次合作獲得立委邱鎮軍全力促成，使雙方意向書的簽署順利推進，展現中央與地方攜手強化區域醫療量能的決心。

傅雲慶表示，台中榮總長期與中區部立醫院保持緊密合作，累積豐碩成果。未來將在此基礎上深化交流，強化醫療、教學與研究合作，攜手提升苗栗地區醫療量能與服務品質，展現公醫責任與社會關懷，落實醫療平權，縮短城鄉差距，開創永續健康的新里程。

林靜儀致詞表示，這次合作是落實衛福部「區域醫療合作」與「資源共享」政策的重要實踐，透過榮總醫療體系與部立醫院的合作，可有效整合中部醫療量能，縮短城鄉差距，並強化基層醫療服務能量，讓醫療資源更貼近民眾需求。

林慶豐強調，苗栗醫院與台中榮總都是中部地區的重要醫療據點，雙方合作除優化醫療支援機制，也能促進跨院系統的人才培育與技術交流。在「健康台灣深耕計畫」推動下，兩院都積極投入智慧醫療與健康科技的臨床應用，讓創新成果能實際落地於地方醫院與社區照護現場。

苗栗醫院表示，未來雙方將依合作意向書內容，逐步展開具體合作計畫，包括臨床支援、人才培訓、專業技術交流及共同研究推動等面向，攜手參與「健康台灣深耕計畫」等健康科技發展方案。期盼藉由此次合作，建立更緊密的醫療夥伴關係，提升區域整體醫療照護品質，實現「在地就醫、優質照護」的共同願景。

衛福部政務次長林靜儀見證苗栗醫院與台中榮總的醫療合作意向書簽署儀式。圖／苗栗醫院提供
衛生福利部苗栗醫院是全苗栗縣唯一的公立醫院。記者胡蓬生／攝影
台中榮總院長傅雲慶簽署「醫療合作意向書」，盼深化苗醫與中榮兩院醫療與教學合作。圖／苗栗醫院提供
衛福部苗栗醫院院長徐國芳簽署與台中榮總簽署「醫療合作意向書」，盼推動區域醫療合作與資源共享。圖／苗栗醫院提供
