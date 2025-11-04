衛福部苗栗醫院、台中榮總簽署「醫療合作意向書」 盼雙方多面向合作

衛生福利部為強化區域醫療量能、推動專科醫療支援及資源共享，衛福部立苗栗醫院今天與台中榮總上午簽署「醫療合作意向書」，象徵雙方在醫療服務、人才培育與臨床研究等多面向領域的合作邁入新階段。

苗栗醫院是苗栗縣唯一的公立醫院，醫療合作意向書簽署儀式由苗栗醫院院長徐國芳、台中榮總院長傅雲慶共同完成，並由衛福部政務次長林靜儀及附屬醫療及社會福利機構管理會（醫福會）執行長林慶豐見證。

徐國芳表示，苗栗地區醫療人力相對有限，透過與台中榮總的策略聯盟，不僅可引入豐富的專科醫療與教學資源，更可提升醫療品質與服務能量，讓民眾能免於舟車勞頓，在地就能享有更完整的優質醫療照護。這次合作獲得立委邱鎮軍全力促成，使雙方意向書的簽署順利推進，展現中央與地方攜手強化區域醫療量能的決心。

傅雲慶表示，台中榮總長期與中區部立醫院保持緊密合作，累積豐碩成果。未來將在此基礎上深化交流，強化醫療、教學與研究合作，攜手提升苗栗地區醫療量能與服務品質，展現公醫責任與社會關懷，落實醫療平權，縮短城鄉差距，開創永續健康的新里程。

林靜儀致詞表示，這次合作是落實衛福部「區域醫療合作」與「資源共享」政策的重要實踐，透過榮總醫療體系與部立醫院的合作，可有效整合中部醫療量能，縮短城鄉差距，並強化基層醫療服務能量，讓醫療資源更貼近民眾需求。

林慶豐強調，苗栗醫院與台中榮總都是中部地區的重要醫療據點，雙方合作除優化醫療支援機制，也能促進跨院系統的人才培育與技術交流。在「健康台灣深耕計畫」推動下，兩院都積極投入智慧醫療與健康科技的臨床應用，讓創新成果能實際落地於地方醫院與社區照護現場。