流感本周脫離流行期 疾管署：上周仍增9例死亡、再增Novavax新冠疫苗

天氣轉涼，流感疫情不可輕忽。衛福部疾管署最新統計，上周類流感門急診就診總計10萬6829人次，較前一周11萬2338人次，下降4.9%，預計本周脫離流行期，但上周仍新增63例流感併發重症病例及9例死亡，含5例H1N1、4例H3N2。疾管署發言人曾淑慧表示，疾管署今年12月下旬，將迎來另一波流感高峰，民眾應多提高警覺。另針對新冠疫情，疾管署11月12日起，新增提供Novavax JN.1疫苗供高風險民眾接種。

曾淑慧說，上周新增63例流感併發重症病例，包括26例H1N1、32例H3N2、3例A未分型、2例B型及9例死亡，含5例H1N1、4例H3N2。另，據統計，今年流感疫苗施打十分踴躍，目前共累計約478萬劑，創歷年同期新高，目前公費疫苗已不到200萬劑，民眾應盡速施打。

曾淑慧說，截至11月3日，公費流感疫苗接種數約477.8萬人次，國內新冠疫苗接種累計約106.1萬人次，均約為去年同期的1.2倍。因疫苗接種約需2周的時間才能獲得足夠保護力，請民眾儘早前往合約院所接種，及早預防及減少感染及相關併發症發生風險。

另，11月12日起，新增提供Novavax JN.1疫苗，國內可供應莫德納 LP.8.1及Novavax JN.1兩種不同製程的公費新冠疫苗，均安全有效，滿12歲以上且尚未接種的公費對象可擇一廠牌接種，而滿6個月以上至11歲的公費對象依疫苗核准適應症，則可接種莫德納 LP.8.1疫苗，請符合公費資格之民眾儘速完成接種，以及早強化保護力。

疾管署表示，國內新冠疫情目前處低點波動，上周新冠門急診就診總計1398人次，與前一周相當，主流變異株為NB.1.8.1。全球近期新冠病毒陽性率呈上升趨勢，西太平洋、歐洲、及非洲區署陽性率增加；鄰近國家/地區中國、香港、日本、韓國、泰國疫情下降或處低點，另英國疫情呈下降趨勢。目前流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家/地區如中國、香港、日本、韓國仍以NB.1.8.1占比為高。

疾管署呼籲，近期氣溫變化大，民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應盡速就醫以及時獲得治療。