快訊

迎輝達最新進度曝 李四川：本周確定新壽「解約成本」下周送議會

等到iPhone嗶進站！明年6方式進北捷 「乘車碼」悠遊付也能用

她住台5年交不到朋友 外國人大嘆「台灣人友善」：但不會邀你聚會

聽新聞
0:00 / 0:00

「超級悠遊卡」要來了！未來這6種方式進北捷 iPhone安卓系統都可行

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
悠遊卡公司表示，為提供民眾更多「嗶」進站的支付選擇，彙整目前可用於捷運、公車等交通場域的6種支付方式。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司表示，為提供民眾更多「嗶」進站的支付選擇，彙整目前可用於捷運、公車等交通場域的6種支付方式。圖／悠遊卡公司提供

北捷硬體閘門更新10月完成，票證服務的QR Code乘車碼預計明年1月開始，Apple手機黑屏過閘可望在7月全面開放。悠遊卡公司表示，日後將提供6種多元進站方式，其中不管是iPhone或Android手機都能開啟App乘車碼，不用NFC功能就能進站。

悠遊卡公司表示，為提供民眾更多「嗶」進站的支付選擇，彙整目前可用於捷運、公車等交通場域的6種支付方式，除了實體悠遊卡外，還包括手機悠遊付的「嗶乘車」及「乘車碼」、三星Samsung Wallet悠遊卡、電信悠遊卡（NFC-SIM卡），以及小米、Garmin穿戴式裝置悠遊卡等多元支付方式。

悠遊卡公司表示，因應年輕族群頻繁使用手機的行為趨勢，近幾年來悠遊卡公司一直都致力於悠遊卡及悠遊付的各種支付合作，從早期和三星合作Samsung Wallet悠遊卡、電信悠遊卡、與運動領導品牌Garmin合作多款手錶悠遊卡。

同時，也和智慧穿戴市占率第一名的小米手環合作超級悠遊卡，以及透過悠遊付的「嗶乘車」與「乘車碼」服務，悠遊卡公司持續擴大支付應用版圖，讓通勤族都能享有更便利、更快速的乘車體驗。

此外，悠遊卡公司說，只要持有超級悠遊卡，即可透過手機悠遊付App首頁的「悠遊卡加值機」，隨時隨地幫卡片加值，省時又便利，每一次加值還可享「月級挑戰-筆筆最高3%回饋」與「周五會員日筆筆2%回饋」的活動疊加最高賺5%。

悠遊卡

延伸閱讀

北捷板南線揮刀劃傷高中生 女殺人未遂判4年6月加監護2年

旅客按壓北捷緊急斷電鈕致列車暫停 遭罰1萬元

i17熱賣蘋概股飄香 GB200轉換GB300大爆發

通勤人潮爆滿...北捷板南線平日早尖峰 11月10日起提早加密班距疏運

相關新聞

「超級悠遊卡」要來了！未來這6種方式進北捷 iPhone安卓系統都可行

北捷硬體閘門更新10月完成，票證服務的QR Code乘車碼預計明年1月開始，Apple手機黑屏過閘可望在7月全面開放。悠...

「財劃法」修正影響地方長照經費補助減少 衛福部：明年總經費續增

本報報導，長照3.0明年上路，但「財政收支劃分法」（簡稱財劃法）修正後，中央降低各地方政府長照補助經費，藍綠執政縣市均受...

北部3歲女童染流感重症住院6天 醫：盡速接種疫苗降死亡風險

衛福部疾管署最新統計，上周類流感門急診就診總計10萬6829人次，較前一周11萬2338人次，下降4.9%，預計本周脫離...

3連假帶動 台灣高鐵10月運量再創新高

台灣高鐵今天公布10月旅運整體達735.2萬人次，在中秋節、國慶日以及光復節3個連假疏運帶動下，一舉推升高鐵運量再創新高...

衛福部苗栗醫院、台中榮總簽署「醫療合作意向書」 盼雙方多面向合作

衛生福利部為強化區域醫療量能、推動專科醫療支援及資源共享，衛福部立苗栗醫院今天與台中榮總上午簽署「醫療合作意向書」，象徵...

流感本周脫離流行期 疾管署：上周仍增9例死亡、再增Novavax新冠疫苗

天氣轉涼，流感疫情不可輕忽。衛福部疾管署最新統計，上周類流感門急診就診總計10萬6829人次，較前一周11萬2338人次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。