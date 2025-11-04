「超級悠遊卡」要來了！未來這6種方式進北捷 iPhone安卓系統都可行

北捷硬體閘門更新10月完成，票證服務的QR Code乘車碼預計明年1月開始，Apple手機黑屏過閘可望在7月全面開放。悠遊卡公司表示，日後將提供6種多元進站方式，其中不管是iPhone或Android手機都能開啟App乘車碼，不用NFC功能就能進站。

悠遊卡公司表示，為提供民眾更多「嗶」進站的支付選擇，彙整目前可用於捷運、公車等交通場域的6種支付方式，除了實體悠遊卡外，還包括手機悠遊付的「嗶乘車」及「乘車碼」、三星Samsung Wallet悠遊卡、電信悠遊卡（NFC-SIM卡），以及小米、Garmin穿戴式裝置悠遊卡等多元支付方式。

悠遊卡公司表示，因應年輕族群頻繁使用手機的行為趨勢，近幾年來悠遊卡公司一直都致力於悠遊卡及悠遊付的各種支付合作，從早期和三星合作Samsung Wallet悠遊卡、電信悠遊卡、與運動領導品牌Garmin合作多款手錶悠遊卡。

同時，也和智慧穿戴市占率第一名的小米手環合作超級悠遊卡，以及透過悠遊付的「嗶乘車」與「乘車碼」服務，悠遊卡公司持續擴大支付應用版圖，讓通勤族都能享有更便利、更快速的乘車體驗。

此外，悠遊卡公司說，只要持有超級悠遊卡，即可透過手機悠遊付App首頁的「悠遊卡加值機」，隨時隨地幫卡片加值，省時又便利，每一次加值還可享「月級挑戰-筆筆最高3%回饋」與「周五會員日筆筆2%回饋」的活動疊加最高賺5%。