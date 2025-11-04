減輕第一線醫護辛勞 台北醫院再升級智慧護理手機、縮短作業流程

為減輕護理人員辛勞，衛福部台北醫院院長鄭舜平等人展示智慧護理手機再升級成果。病人按下紅燈呼叫鈴，訊息同步推送至護理專用手機與護理站；護理師可立即接聽並與病人對話，免除傳統「護理站轉達—再尋人—再回應」的冗長過程，並同步提升病人安全、病房寧靜度與滿意度。

護理工作流程繁瑣且需高精準度，過去病房走道狹長、護理車滿載可達80公斤且推行不易，護理車往返各病床既耗時又費力，輸血前置需兩人人工逐項核對，流程繁複、易中斷。

資訊護理長簡姝敏指出，傳統紅燈僅為床邊與護理站的單向聯繫，護理站人員常需大聲呼喚找尋在其他病房作業的護理師，待護理師回喊收到通知後，返回護理站確認病人資訊與需求，再至病房，人員來回奔走，容易造成等待與噪音問題。

智慧護理手機導入後，護理師可靈活於床邊操作，一機在手即可完成給藥、輸血等核對流程。此系統能即時掃碼核對、異常警示並自動產出追溯紀錄，若紀錄延遲，系統也會主動提醒填寫原因，有效降低人為錯誤與不必要的往返。此外，該手機可單手操作、續航8小時，且具防水、防摔、可戴手套操作與可清潔消毒等特性，符合感染控制要求，真正達成「輕裝上陣、安全不打折」。

護理科主任黃麗萍表示，護理智能手機重量僅235克，裝置輕巧，應用於給藥、抽血、輸血等流程，平均可為每位護理師節省約3分鐘的作業時間，自動顯示與核對功能更有效降低病安異常事件。

今年再進化推出「秒回應、零距離 部北紅燈鈴」服務系統，以往最耗時的紅燈呼叫鈴處理，如今由手機直聯紅燈鈴，當病人按下呼叫鈴時，訊息可即時同步推播至護理師手機，能更快速接收與處理病人需求，回應更即時、服務更貼心，不必在奔波往返於護理站與病房之間，也大幅降低護理工時與臨床同仁的體力負荷與疲憊感。