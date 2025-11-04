大林慈濟醫院急診延伸偏鄉 24小時服務嘉義大埔

嘉義大埔鄉醫療站今年與大林慈濟醫院合作，導入「全人整合照護方案」提供24小時全天候服務，由12個專科醫師輪班駐診，如大醫院急診延伸，已累計服務達5400多人次，深獲居民好評。

嘉義縣衛生局今天發布新聞稿表示，大埔鄉位處偏遠，當地醫療資源有限，居民就醫需要長時間奔波，為改善醫療可及性，縣府自89年起結合健保署IDS計畫，輔導大埔衛生所與大林慈濟醫院攜手打造照護網。

衛生局長趙紋華告訴中央社記者，今年更導入「全人整合照護方案」提供24小時全天候服務，如同大林慈濟醫院急診的延伸；近日更搶救一名罕見成人腸套疊患者，經過轉診並手術治療後，患者已順利康復並返家。目前，醫療站每月提供52診次，涵蓋12個專科服務。

趙紋華說，「全人整合照護計畫」讓大埔鄉居民也能獲得優質、連續性醫療服務，未來將持續依照鄉親需求及運用智慧科技（如視訊看診），打造偏鄉更多元醫療服務。