大林慈濟醫院急診延伸偏鄉 24小時服務嘉義大埔
嘉義大埔鄉醫療站今年與大林慈濟醫院合作，導入「全人整合照護方案」提供24小時全天候服務，由12個專科醫師輪班駐診，如大醫院急診延伸，已累計服務達5400多人次，深獲居民好評。
嘉義縣衛生局今天發布新聞稿表示，大埔鄉位處偏遠，當地醫療資源有限，居民就醫需要長時間奔波，為改善醫療可及性，縣府自89年起結合健保署IDS計畫，輔導大埔衛生所與大林慈濟醫院攜手打造照護網。
衛生局長趙紋華告訴中央社記者，今年更導入「全人整合照護方案」提供24小時全天候服務，如同大林慈濟醫院急診的延伸；近日更搶救一名罕見成人腸套疊患者，經過轉診並手術治療後，患者已順利康復並返家。目前，醫療站每月提供52診次，涵蓋12個專科服務。
趙紋華說，「全人整合照護計畫」讓大埔鄉居民也能獲得優質、連續性醫療服務，未來將持續依照鄉親需求及運用智慧科技（如視訊看診），打造偏鄉更多元醫療服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言