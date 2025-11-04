快訊

迎輝達最新進度曝 李四川：本周確定新壽「解約成本」下周送議會

等到iPhone嗶進站！明年6方式進北捷 「乘車碼」悠遊付也能用

她住台5年交不到朋友 外國人大嘆「台灣人友善」：但不會邀你聚會

大林慈濟醫院急診延伸偏鄉 24小時服務嘉義大埔

中央社／ 嘉義縣4日電

嘉義大埔鄉醫療站今年與大林慈濟醫院合作，導入「全人整合照護方案」提供24小時全天候服務，由12個專科醫師輪班駐診，如大醫院急診延伸，已累計服務達5400多人次，深獲居民好評。

嘉義縣衛生局今天發布新聞稿表示，大埔鄉位處偏遠，當地醫療資源有限，居民就醫需要長時間奔波，為改善醫療可及性，縣府自89年起結合健保署IDS計畫，輔導大埔衛生所與大林慈濟醫院攜手打造照護網。

衛生局長趙紋華告訴中央社記者，今年更導入「全人整合照護方案」提供24小時全天候服務，如同大林慈濟醫院急診的延伸；近日更搶救一名罕見成人腸套疊患者，經過轉診並手術治療後，患者已順利康復並返家。目前，醫療站每月提供52診次，涵蓋12個專科服務。

趙紋華說，「全人整合照護計畫」讓大埔鄉居民也能獲得優質、連續性醫療服務，未來將持續依照鄉親需求及運用智慧科技（如視訊看診），打造偏鄉更多元醫療服務。

延伸閱讀

翁章梁：嘉科園區擴建案核定 嘉縣邁入黃金10年

男子疑闖軌道「雙車撞擊」慘死 嘉義南靖段台鐵事故釀大誤點

綠豆仁遊戲場滿週年！嘉義總動園派對開唱 打造最幽默的親子城市地景

周五「立冬」 冬天正式來了 馬偕醫院長張文瀚憂「這件事」引爆急診

相關新聞

「超級悠遊卡」要來了！未來這6種方式進北捷 iPhone安卓系統都可行

北捷硬體閘門更新10月完成，票證服務的QR Code乘車碼預計明年1月開始，Apple手機黑屏過閘可望在7月全面開放。悠...

「財劃法」修正影響地方長照經費補助減少 衛福部：明年總經費續增

本報報導，長照3.0明年上路，但「財政收支劃分法」（簡稱財劃法）修正後，中央降低各地方政府長照補助經費，藍綠執政縣市均受...

北部3歲女童染流感重症住院6天 醫：盡速接種疫苗降死亡風險

衛福部疾管署最新統計，上周類流感門急診就診總計10萬6829人次，較前一周11萬2338人次，下降4.9%，預計本周脫離...

3連假帶動 台灣高鐵10月運量再創新高

台灣高鐵今天公布10月旅運整體達735.2萬人次，在中秋節、國慶日以及光復節3個連假疏運帶動下，一舉推升高鐵運量再創新高...

衛福部苗栗醫院、台中榮總簽署「醫療合作意向書」 盼雙方多面向合作

衛生福利部為強化區域醫療量能、推動專科醫療支援及資源共享，衛福部立苗栗醫院今天與台中榮總上午簽署「醫療合作意向書」，象徵...

流感本周脫離流行期 疾管署：上周仍增9例死亡、再增Novavax新冠疫苗

天氣轉涼，流感疫情不可輕忽。衛福部疾管署最新統計，上周類流感門急診就診總計10萬6829人次，較前一周11萬2338人次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。