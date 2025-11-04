白帶魚煎到「支離破碎」超崩潰 國宴主廚親授秘訣：口感媲美米其林

大家煎魚有遇過「支離破碎」的崩潰經驗嗎？一名女網友分享煎白帶魚時，魚皮整個黏鍋，魚肉通通散開成碎塊。對此，國宴主廚溫國智也分享煎魚技巧，只要用對方法，煎出的魚不僅金黃酥脆，口感還媲美米其林等級。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」貼出一張照片，只見原本完整的白帶魚，放入鍋中被煎得支離破碎，甚至連魚皮都黏滿鍋底，讓她直呼「有夠生氣」。

貼文一出後，不少人都表示「直接加水煮成魚高湯吧，煮好過濾」、「沒關係，煎成這樣的話，妳再下蔥蒜，稍微炒一下再下滾水，就變成白白的白帶魚湯了」、「魚夠新鮮的話一鍋熱水下去，直接變魚湯喝啦」、「我技術不好，所以都用氣炸鍋」。

也有內行人分享料理經驗，「白帶魚要先沾粉，才不會黏鍋」、「魚抹鹽，雙面抹少許地瓜粉，等反潮後就可以煎了，鍋要熱就不會黏住了」、「油要夠，下鍋時油溫要高一點，定型後再轉小，不用一直翻面，皮脆脆的時候再翻即可，只要翻一次」、「我有沾地瓜粉再下去煎，油放多一點，鍋裡油要熱」、「用不沾鍋，油要多，魚下鍋前先兩面都沾一些油再小火煎」。

對此，國宴主廚溫國智曾在IG分享煎魚技巧，建議先用蔥、薑和米酒醃魚約10分鐘，用廚房紙巾擦乾後，再把不鏽鋼鍋加熱，用「熱鍋冷油」方式下鍋，就可以避免魚皮黏鍋。

溫國智說明，魚皮朝下煎約5分鐘後再翻面，若筷子能輕鬆戳入魚肉，代表已經煮熟，強調照這個方法煎出的魚，口感可媲美米其林等級。