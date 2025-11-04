快訊

「財劃法」修正影響地方長照經費補助減少 衛福部：明年總經費續增

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長照司表示，財劃法修法，115年房地合一課徵所得稅撥補地方政府從10%提高為11%，導致中央長照基金收入減少近9億元。本報資料照片
本報報導，長照3.0明年上路，但「財政收支劃分法」（簡稱財劃法）修正後，中央降低各地方政府長照補助經費，藍綠執政縣市均受到影響，叫苦連連。

衛福部長照司今表示，財劃法修法，115年房地合一課徵所得稅撥補地方政府從10%提高為11%，導致中央長照基金收入減少近9億元，而依地方政府依財力分級投入部分自籌款，但長照基金補助地方仍增加103.4億元，較114年成長19.34%。

全台超高齡縣市之首台北市，北市府估算，115年北市長照補助將被砍近3億元，坦言自籌款增加，市府負擔大增，且明年將至，確實有時間壓力。高雄市政府預估，明年長照項目地方負擔款要增加1億6000萬元，由市府全數支應。

衛福部表示，財劃法修法，中央統籌分配予地方政府的稅款增加，長照基金財源也受影響，主要依「房地合一課徵所得稅稅課收入分配及運用辦法」規定，該稅全國稅課收入扣除分配給地方稅款後，再分配給住宅政策占20%，及長期照顧服務支出占80%，而配合財劃法新制分配地方比率從10%調整為11%，長照基金收入減少近9億元，而調高115年部分長照業務計畫方案的地方自籌比例。

衛福部指出，長照3.0即將上路，不僅擴大服務內容與對象，也同步提升給付標準與量能投入，就114年中央補助地方長照總經費為534.55億元，115年地方申請增加至637.95億元，成長19.34%。其中，114年核定六都經費354.93億元，115年六都申請也上升至399.29億元，成長12.5%，顯示中央補助地方經費持續成長。

以六都為例，中央補助長照經費也都是成長，包括114年中央補助台北市37.6億元，115年增至45.57億元，增幅21.2%；新北市從70.1億元增至83.15億元，增幅18.62%；台南市從60.8億元增至68.44億元，增幅12.57%；桃園市從46.01億元增至50.75億元，增幅10.30%；高雄市從74.69億元增至81.80億元，增幅9.52%；台中市從65.73億元增至69.58億元，增幅5.86%。

衛福部表示，中央將持續與地方合作，共同為長輩與家庭照顧者打造更周全的照護體系。

長照 財劃法

