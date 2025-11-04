快訊

慢性肺阻塞不只呼吸卡卡 合併「傷心」增腦中風、心肌梗塞發生率

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署長沈靜芬表示，全台近3000家合約醫事機構提供專業的治療及衛教服務。記者廖靜清／攝影
一名67歲慢性肺阻塞（COPD）患者曾因急性惡化至急診就醫，出院不到一周就因胸悶、呼吸困難在路邊昏倒，送醫後經診斷，確認有心臟衰竭共病問題，肺功能僅剩不到一半，需全面照護介入預防再次惡化。

台灣胸腔暨重症加護醫學會專科醫師蘇剛正表示，慢性肺阻塞是一種慢慢侵蝕又無法根治的疾病，如果沒有接受妥善的治療及照護，不僅會反覆發作使肺功能快速惡化，亦會影響生活，即使是輕微活動也會感到喘不過氣、容易感到疲勞，末期患者幾乎離不開呼吸氣。

慢性肺阻塞很難早期診斷，初期僅咳嗽、有痰、胸悶等，與感冒、氣喘、身體不適表現相似，當症狀隨著年齡增長而愈來愈嚴重，等到就醫診斷，通常肺功能已受到損傷，甚至已出現其他疾病。蘇剛正說，肺阻塞與心血管疾病是雙向惡性循環，國人9成肺阻塞患者中，有高達61%伴隨心血管共病。

COPD跟年齡有絕對關係，重度吸菸者更是高危險群。國健署長沈靜芬表示，不要輕忽日常生活中咳嗽、多痰、呼吸不順等症狀，如果經常感到胸悶、體力與同年齡者相差很多，最好透過肺阻塞自我評估問卷（Pulmonary disease Uncover More cases Assement，PUMA）早發現、早治療，或是找胸腔專科醫師做詳細檢查。

沈靜芬分享，過去擔任實習醫師時，看到患者病情惡化反覆進出醫院，甚至合併心衰竭住院。「每次肺阻塞急性發作，都會加速肺功能惡化，嚴重時更有死亡風險。」多數病友不了解肺阻塞與規律治療的重要性，導致肺功能持續惡化、呼吸困難，甚至危及生命。

沈靜芬強調，慢性肺阻塞患者務必進行戒菸、疫苗接種、規律使用吸入劑、肺復原、營養補充等五大抗惡化行動保肺、護心。尤其，戒菸更是預防與穩定病情的首要關鍵。目前全台戒菸服務合約醫事機構涵蓋99.5%的鄉鎮市區，透過巡迴醫療可達100%，113年已提供近43萬人次戒菸服務。

除了傳統紙菸外，加熱菸也一樣會讓人上癮、損害肺部、影響大腦發展。沈靜芬提醒，所有菸品皆有害健康，未來會持續強化戒菸門診服務。至於加熱菸的戒菸用藥評估，還需要更多的科學實證，目前仍在蒐集國際相關證據，後續會召開專家會議，進一步討論是否納入加熱菸的戒菸政策。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台灣胸腔暨重症加護醫學會專科醫師蘇剛正表示，有呼吸道症狀或菸齡超過20包/年的心血管患者，可至胸腔內科做更近一步的肺功能篩檢。記者廖靜清／攝影
