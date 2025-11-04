肺阻塞增4.6倍心血管風險 健保挹注2500萬提升照護

快訊

中央社／ 台北4日電

最新千名病人普查證實，肺阻塞惡化者心血管風險增4.6倍，健保署明年起將強化肺阻塞論質計酬P4P方案，增挹注約新台幣2500萬元，主動關懷重症與高風險者，提升肺阻塞照護涵蓋率。

肺阻塞或稱慢性阻塞性肺病（COPD）長年位居台灣10大死因之一，每年死亡人數逾6000人。台灣胸腔暨重症加護醫學會今天發布涵蓋北、中、南、東15家醫院，共計1240名肺阻塞風險暨照護普查報告顯示，61%患者有心血管共病；曾發生急性惡化者，其心血管事件風險增4.6倍。

衛生福利部中央健康保險署持續推動慢性阻塞性肺病醫療給付改善方案，署長陳亮妤今天在記者會上表示，去年肺阻塞P4P方案有211家院所參與，照護人數約2.8萬人，今年進一步與相關學會專家研議，依據最新治療指引修正方案內容，於急性惡化發作時加強心血管評估。

陳亮妤進一步說明，健保署正在積極盤點急重難罕症的支付，其中胸腔重症就是重中之重，根據健保資料顯示，因肺阻塞接受治療的患者已近30萬人，提供正確診斷與治療，進而主動關懷重症與高風險病人，全面提升肺阻塞照護涵蓋率勢在必行。

陳亮妤表示，肺阻塞論質計酬P4P方案將增加挹注約2500萬元，預計自115年1月1日起實施，除了接軌國際治療指引、提升照護品質，健保署同時簡化品質指標及個案管理資料登錄，以及調升照護費用與獎勵點數，反映醫療團隊的付出，盼更吸引新進醫護人員投入相關領域。

全球阻塞性肺病倡議組織今年將「心肺風險」新增列入治療指引，台灣胸腔暨重症加護醫學會專科醫師蘇剛正說，肺阻塞與心血管疾病是雙向惡性循環，肺阻塞會造成全身性發炎出現血栓等現象的形成，甚至是低血氧症及心肌缺氧和病變，肺過度充氣也會導致回心血量減少及心輸出減少。

至於心血管疾病，反過來也會影響肺阻塞，蘇剛正解釋，當心肌收縮力異常引起的肺泡及支氣管水腫，或血管後肺高壓，甚至是骨骼肌氧氣輸送減少。「預防惡化」與「共病風險」已成為肺阻塞重要治療課題，戒菸、規律使用吸入劑、營養諮詢等改善方式不可忽視。

戒菸是預防肺阻塞惡化首要措施，國民健康署長沈靜芬表示，目前全台有近3000家戒菸合約醫事機構，包含醫院、診所、衛生所及藥局等，已涵蓋全國99.5%的鄉鎮市區，透過巡迴醫療可達100%，113年已提供43萬人次戒菸服務，呼籲民眾善用政府提供免費戒菸資源。

