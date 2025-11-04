比水煮健康！她曝青菜「1作法」更清脆 網實測：快速又方便
微波爐除了能加熱剩菜，竟還能做出爽脆可口的燙青菜！一名女網友分享，近期得知有餐飲業者用微波加熱處理青菜後，決定在家嘗試，沒想到不僅超省時，還保留蔬菜營養和脆度，口感完全不輸現煮。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期上網查資料，發現使用微波方式弄熟青菜，除了比水煮更省時，還能保留更多營養成分，因此決定用空心菜實測。她僅淋上蒜油、撒昆布鹽，放入微波爐加熱4分鐘，沒想到成品清甜爽脆、風味極佳，讓她直呼「只要前一天把菜切好、油淋好，隔天中午直接丟微波，真的有夠方便」。
貼文一出後，不少人都表示，「對外食族很方便」、「可以帶到辦公室微波真的很方便耶！不然平常便當裡面的菜要嘛太少，要嘛又太油」、「微波高麗菜也很好吃」、「我都用熱水+青江菜跟噴少許油，微波2-3分鐘，快速又省時」、「我之前是看同事加熱水一起微波，出來水也滾了」、「自從我學會微波青菜後，已經很少用炒的的了」。
此外，也有部分網友分享，很多蔬菜都非常適合微波，「高麗菜、地瓜葉、莧菜都適合喔」、「菠菜、地瓜葉應該也很適合」、「節瓜、絲瓜」、「南瓜也可以，切薄片」、「綠花椰很常微，不用懷疑」、「絲瓜加一點薑，微波後撒一點點胡椒鹽」、「地瓜葉、紅鳳菜，基本上葉菜類都可以，我都微波後打綠拿鐵」。
