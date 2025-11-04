影／洋蔥爬滿小蟲畫面曝 高雄餐飲店遭衛生局查獲5缺失限期改善

高雄苓雅區一間主打銅板價餐飲店，被拍下對切一半的洋蔥爬滿螞蟻、細小黑蟲，民眾直呼「不衛生」，引發食安疑慮，畫面上傳社群平台後，網友紛紛留言譴責「這還能吃嗎」、「密集恐懼症發作」。衛生局派員稽查，現場食材未見螞蟻，業者坦承該影片為店裡情形，今依法開罰。

從影片可見，當時民眾購買外帶餐點時，意外看到食材處理區的洋蔥疑似放置過久、滋生小蟲，因此拍下畫面上傳社群媒體，希望店家能改善環境，貼文曝光後，引起討論，網友說「好噁」、「離譜」也有不少網友起雞皮疙瘩，直言小蟲密集恐懼症發作；有網友推測可能是果蠅或小型蛆蟲孳生，顯示食材保存不當與衛生管理不佳。

針對苓雅區某餐飲業洋蔥食材有螞蟻爬行，涉食品安全衛生疑慮，衛生局今天派員至現場查察，現場檢視食材未見螞蟻蹤跡，業者表示未接獲消費者反映，坦承影片確實為店裡情形，依「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第8條、食安法第47條規定裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。