美食當前難消受 補充「一物」讓你健康度過年終聚餐季

年終聚餐旺季將至，從耶誕節、跨年、尾牙一路吃到農曆春節。開心享用美食，身體卻開始抗議，出現脹氣、消化不良、甚至便祕的狀況。三多士營養師許亦豪提醒，聚餐大吃大喝，身體原本能分泌的消化酵素量可能不夠應付大量食物，造成腸胃負擔。除了要注意多吃富含消化酵素的食物外，也可額外補充，才能在聚餐後讓腸胃不辛苦。

許亦豪解釋，消化酵素是由蛋白質構成的物質，能幫助把食物從大分子分解成小分子，讓營養素能順利被人體吸收。主要分為三大類，分解醣類的酵素、分解脂肪的酵素，以及分解蛋白質的酵素。人體雖然會自行分泌消化酵素，但隨著年齡增長或生活作息不良，胃、胰臟、小腸等分泌的器官功能逐漸退化，分泌量就會減少。飲酒、壓力、熬夜等，也會使消化酵素的分泌量下降。

「飯後覺得胃悶、打嗝、甚至放臭屁，就可能是消化酵素不足造成的。」許亦豪說。若長期消化不良，不僅腸胃不舒服，還可能影響營養吸收，讓人容易疲倦或體力下降。對中老年人來說更是如此，進食量減少、酵素分泌減弱，形成惡性循環，吃得少、吸收差、愈來愈沒精神。

他進一步指出，飲食習慣不規律、暴飲暴食，超過身體能負荷的消化量，也會讓酵素來不及分泌，導致腸胃不適、脹氣或腹瀉。長期下來，甚至會影響營養吸收與造血功能，出現營養素缺乏、貧血或肌少症等健康危機。

要如何讓腸胃在享用大餐之後不「罷工」？許亦豪建議，除了均衡飲食、避免暴食外，可多補充消化酵素。像木瓜、鳳梨、奇異果中富含分解蛋白質的酵素，飯後吃這些水果可幫助消化。但加熱會降低食物中的酵素活性，有時光靠飲食較難攝取足夠酵素，也可以額外補充消化酵素，且最好在飯後20至30分鐘內補充，可讓食物在胃中分解得更完全。

除了補充消化酵素之外，許亦豪更分享健康享用美食，消化吸收不打結的妙招，包括多補充益生菌、益生菌後生元、B群和鎂。他解釋，酵素把食物分解成小分子，益生菌則維持腸道健康，有助吸收，兩者是「前後接力」的關係。而像益生菌後生元是益生菌的代謝產物，能創造益生菌生長的良好環境，這樣的組合有助腸道菌相穩定，使營養素吸收更順暢。

B群則是身體能量代謝的關鍵維生素，負責協助醣、脂肪與蛋白質轉化為能量，維持神經傳導及體力；如果B群不足，即使吃進很多營養素，也不容易轉換成能量，反而會覺得疲倦。微量元素鎂則鎂可幫助腸道蠕動、維持排便順暢，對於聚餐後容易便祕或腸胃蠕動變慢的人，也是一大助力。

許亦豪提醒，消化酵素具有專一性，各司其職，選擇消化酵素產品，要注意其中是否包含基本的可以分解醣、蛋白質和脂肪的三大類酵素，而所含酵素種類愈多，愈「包山包海」，吃進的食物也能愈應付自如。上班族飲食不規律，常外食，或免不了交際應酬，容易造成腸胃負擔，他也建議可以每天補充消化酵素，幫自己的腸胃一把。