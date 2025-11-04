交通部下修機師檢定年齡 擴大飛行人才來源

為了擴大飛機駕駛員來源，交通部公告修正航空人員檢定給證管理規則，將商用駕駛員申請檢定年齡從20歲下修至18歲，民航運輸駕駛員也從23歲放寬為21歲。

交通部公告修正「航空人員檢定給證管理規則」部分條文及第93條附件1、第119條附件6、第121條附件7。

根據公告內容，參酌國際民用航空公約、歐洲聯合航空安全法規對航空人員申請檢定年齡、熱氣球維修檢定等相關規定，並因應航空人員證照管理的實務需求等。

根據公告，商用駕駛員、多組員飛機駕駛員申請檢定年齡從原本20歲下修至18歲，民航運輸駕駛員同步放寬，申請檢定年齡從23歲調降為21歲；2名以上駕駛員共同執勤時年齡上限調整為65歲，盼可提升航空公司派遣駕駛員彈性。

交通部民航局說，目前規定國籍航空公司駕駛員年齡年齡不得超過65歲，60歲以上駕駛員每4個月需體檢一次並合格，此部分均與國際民用航空組織（ICAO）規範相同。

不過，民航局過去有部分規範相對嚴格，例如ICAO規定2名以上駕駛員共同執行國際航線勤務時，駕駛員年齡均可大於60歲，台灣則是規定國際線派遣的駕駛員僅可有1名超過60歲。

ICAO規定商用駕駛員、多組員飛機駕駛員應年滿18歲，台灣規定應年滿20歲；ICAO規定民航運輸駕駛員應年滿21歲，台灣規定應年滿23歲。

民航局說，經觀察主要國家法規執行情況，因此這次修正與ICAO規範相同。