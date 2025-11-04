鳳凰颱風最快今生成 氣象粉專：直接侵襲台灣機率「中偏高」

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，在關島附近的熱帶性低氣壓凌晨生成，目前在鵝鑾鼻東南東方約3000多公里的海面上，今明兩天會生成颱風（鳳凰），短期內會朝西往菲律賓東北方向移動，到周六到下周一預估到菲律賓東方海面，也會持續增強到中度以上，屆時會不會比較接近台灣，氣象署會持續觀察。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今表示，第26號鳳凰颱風即將形成，目前位於關島南方，逐漸發展中，成為颱風之後因為環境良好，增強速度會快一些，下周一(10日)抵達菲律賓呂宋島前，有機會挑戰中颱上限甚至強颱；此時正好也走到副熱帶高壓邊緣將會北轉，從台灣附近通過，至於是走台灣東岸或西岸，目前都有可能，就看轉向的位置、時間及幅度，變數很大，還要幾天時間觀察，大家要有心理準備了。

󠀠至於走勢機率評估，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，以目前資料來看，鳳凰颱風路徑從台灣以東北上機率及直接侵襲台灣機率都是中偏高，至於台灣以西北上機率中等，西行中國華南或越南則偏低。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。