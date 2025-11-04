快訊

符合「冒險犯難 壯烈成仁」要件 花蓮救災「挖土機超人」入祀忠烈祠

整理包／普發一萬明起登記！16銀行郵局超狂加碼 優惠比一比

鳳凰颱風最快今生成 氣象粉專：直接侵襲台灣機率「中偏高」

鳳凰颱風最快今生成 氣象粉專：直接侵襲台灣機率「中偏高」

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
TD29最快今天生成鳳凰颱風。圖／擷取自中央氣象署網站
TD29最快今天生成鳳凰颱風。圖／擷取自中央氣象署網站

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，在關島附近的熱帶性低氣壓凌晨生成，目前在鵝鑾鼻東南東方約3000多公里的海面上，今明兩天會生成颱風（鳳凰），短期內會朝西往菲律賓東北方向移動，到周六到下周一預估到菲律賓東方海面，也會持續增強到中度以上，屆時會不會比較接近台灣，氣象署會持續觀察。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今表示，第26號鳳凰颱風即將形成，目前位於關島南方，逐漸發展中，成為颱風之後因為環境良好，增強速度會快一些，下周一(10日)抵達菲律賓呂宋島前，有機會挑戰中颱上限甚至強颱；此時正好也走到副熱帶高壓邊緣將會北轉，從台灣附近通過，至於是走台灣東岸或西岸，目前都有可能，就看轉向的位置、時間及幅度，變數很大，還要幾天時間觀察，大家要有心理準備了。

󠀠至於走勢機率評估，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，以目前資料來看，鳳凰颱風路徑從台灣以東北上機率及直接侵襲台灣機率都是中偏高，至於台灣以西北上機率中等，西行中國華南或越南則偏低。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風

延伸閱讀

鳳凰颱風估今明生成 氣象署：是否影響台灣周末到下周是關鍵

鳳凰颱風恐生成 吳聖宇：連續2年11月有颱風影響台灣

兩波東北季風北部濕涼 周四回暖放晴 周五冷空氣到再變天低溫探1字頭

樺加沙颱風外圍環流發威 花東山區警戒「超大豪雨」

相關新聞

鳳凰颱風最快今生成 氣象粉專：直接侵襲台灣機率「中偏高」

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，在關島附近的熱帶性低氣壓凌晨生成，目前在鵝鑾鼻東南東方約3000多公里的海面上，今明兩...

影／洋蔥爬滿小蟲畫面曝 高雄餐飲店遭衛生局查獲5缺失限期改善

高雄苓雅區一間主打銅板價餐飲店，被拍下對切一半的洋蔥爬滿螞蟻、細小黑蟲，民眾直呼「不衛生」，引發食安疑慮，畫面上傳社群平...

考題「趴軌道聽火車是否到達」台鐵小編急留言：拜託千萬不要

民眾入侵軌道遭台鐵列車撞擊的死傷意外頻傳，近日卻有一道台鐵考題流傳於社群平台，描述若要確認火車是否到達會趴在鐵軌上聽聲音...

鳳凰颱風估今明生成 氣象署：是否影響台灣周末到下周是關鍵

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，今明兩天持續受東北季風影響，今天是本周下雨比較多的一天，明天下雨少一些，周四東北風減弱...

美食當前難消受 補充「一物」讓你健康度過年終聚餐季

年終聚餐旺季將至，從耶誕節、跨年、尾牙一路吃到農曆春節。開心享用美食，身體卻開始抗議，出現脹氣、消化不良、甚至便祕的狀況...

久咳不癒當心是氣喘作祟 醫師建議超過2周應就醫檢查

季節交替之際，呼吸道疾病患者明顯增加，本月起第二波公費流感及新冠疫苗啟動接種，中部醫院臨床上發現，有民眾咳嗽持續一個多月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。