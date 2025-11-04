5萬青少年吸食電子煙 侯友宜：源頭阻絕、強化稽查

電子煙氾濫，國健署2023年曾調查台灣青少年有5萬多名青少年使用，新北市議員林裔綺、許昭興今天聯合質詢指出，電子煙氾濫已成校園嚴重問題，網路管道更讓未成年學生輕易取得，不僅有人吸食，甚至出現「帶貨販賣」，且電子煙可成為依托咪酯等毒品載具，市府必須要有強力作為。新北市長侯友宜說，市府從強化教育宣導、持續聯合稽查，並與中央合作，從源頭杜絕境外網站等銷售管道。

林裔綺指出，教育部及衛福部統計顯示，國中生吸食電子煙比例已達4.5%，較2020年倍增，高中職學生更達8.8%，全國約有5萬名青少年使用電子煙，彼此模仿，加上電子煙外型酷似隨身碟、口紅或筆，根本難以查緝，甚至有學生幫同學帶貨，恐成為毒品載具。

衛生局長陳潤秋表示，電子煙在國內仍屬違法產品，「不可以吸、也不可以販售」，市府已針對網路違規販售開罰49件，加上邊境攔查等部分，總罰開罰金達2億元，也封鎖境外販售網站逾880個，境外來源需要地方與中央合作。

不過許昭興說，目前許多販賣網站仍然可以任意購買，顯示管控未見成效，加上老師因怕被投訴不敢搜書包，導致校園輔導與管理更加困難。

許昭興也說，電子煙可成為毒品依托咪酯載具，因為取得方便，使用比例快要超越安非他命，社會家庭與學校都被毒害圍繞，可能走在路上就可以因為毒駕命就沒了，怎麼樣毒品遠離校園必須強化作為。

侯友宜表示，電子煙與新興毒品都必須從教育根本著手，要讓孩子知道電子煙就是違法，衛生局、教育局與警察局持續聯合稽查、加強宣導，並與中央一起完善法規與技術攔截，網路無所不在，地方政府力量有限，必須全國一起面對。

侯友宜說，除了落實菸害防制法查察，如果要補強相關罰則與規定，都可以討論，讓菸害防制更落實。

教育局長張明文說，校園全面禁煙，今年至9月共計查獲紙菸286人次，電子煙179人次，除了開罰家長，也都會溯源找到購買源頭，並與警察局、衛生局合作。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885