8成糖尿病患過重 別等罹病才控糖 台大醫：應從前端杜絕高血糖發生

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
中華民國糖尿病學會理事長楊偉勛表示，過去肥胖只能透過手術預防，目前已有內科藥物治療手段，糖尿病防治觀念應從控制肥胖做起，幫助患者連高血糖都不要發生。記者林琮恩／攝影
我國糖尿病人口以每年2.5萬人速度攀升，超過8成糖尿病患者友過重、肥胖問題，形成「糖胖症」。中華民國糖尿病學會理事長楊偉勛表示，糖胖症提升患者死亡風險達2倍之多，過去糖尿病治療，多關注如何防止心血管疾病等併發症，過去肥胖只能透過手術預防，目前已有內科藥物治療手段，糖尿病防治觀念應從控制肥胖做起，藉減重藥物等方式，幫助患者「連高血糖都不要發生。」

楊偉勛說，國內50歲以下肥胖盛行率上升，連帶導致糖尿病盛行率上升，病人血糖升高，身體器官組織無一倖免，不僅罹患心血管疾病、癌症風險增加，連汗腺、皮脂腺等也會受到影響，美國糖尿病學會近年提出「心臟—腎臟—代謝」症候群概念，強調糖胖症會導致血壓增高，增加患者心臟病、慢性腎病風險，體位控制為減少糖尿病併發症重要手段。

新陳代謝科門診不少病人才30多歲，身體質量指數（BMI）卻嚴重超標。楊偉勛表示，過去體重控制只能靠外科手術，其餘手段效果不佳，病人對體重控制成效不滿意，視為「無效醫療」，近年已有腸泌素成分藥物，可幫助患者控制體重，因此血糖控制觀念應該改變，「從減重開始，減少糖尿病發生率」，而不是等到糖尿病發生後，才設法控糖，減少新、腎併發症。

中山醫大附醫內科部長楊宜瑱說，近年腸泌素藥物問世，糖胖症治療已有突破性進展，腸泌素為人體腸道分泌的荷爾蒙，有助穩定血糖、增加飽足感，輔以體重管理，在各器官都能發揮功效，最新國際治療指引建議，病人如有控糖減重需求，可優先考慮腸泌素藥物，如合併心腎、脂肪肝風險，則可選擇具器官保護實證效益的腸泌素藥物。

糖尿病學會去年推動「糖心胖三合守護計畫」，全台共122醫療院所參加，近10個月內共883位糖胖患者接受完整衛教、追蹤及治療，參與計畫患者總共減重3708.6公斤，平均腰圍縮小近5公分，半數患者糖化血色素降至理想目標。楊宜瑱表示，前述成果證明，透過有效藥物及衛教，可幫助患者恢復健康。

