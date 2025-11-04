長照地方自籌款升 衛福部：中央補助增逾19%

衛福部今天表示，「財劃法」修法導致中央長照基金收入減少近新台幣9億元，因此請地方政府依財力分級投入部分自籌款，但明年中央長照基金補助地方金額，仍較今年成長19.34%。

衛生福利部今天透過新聞稿表示，針對媒體報導指稱，中央砍地方長照補助經費一事，今年中央補助地方長照總經費為534.55億元，明年地方申請增加至637.95億元，成長19.34%。其中，今年核定六都經費354.93億元，明年六都申請也上升至399.29億元，成長12.5%，顯示中央補助地方經費持續成長。

衛福部表示，六都中央補助長照經費也都是成長，其中以台北市、新北市增幅最高。今年中央補助台北市37.6億元、新北市70.1億元，明年台北市、新北市則分別申請中央補助45.57億元、83.15億元，成長幅度分別達21.2%、18.62%。

不過，因應「財政收支劃分法」修法，中央統籌分配予地方政府的稅款增加，長照基金財源也受影響。衛福部說明，主要是房地合一稅部分；該稅全國稅課收入扣除分配給地方稅款後，再分配給住宅政策20%及長期照顧服務支出80%，而配合財劃法新制，分配地方比率從10%調整為11%，中央長照基金收入共減近9億元。

為衡平影響，衛福部表示，已調高明年部分長照業務相關計畫方案的地方自籌比例。

衛福部指出，長照3.0即將上路，不僅擴大服務內容與對象，同步提升給付標準與量能投入，中央持續與地方合作，共同為長輩與家庭照顧者打造更周全的照護體系。