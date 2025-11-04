慢性肺阻塞合併心血管疾病增死亡率 健保署推「P4P方案」論質計酬

慢性下呼吸道疾病長年位居國人十大死因之一，一年造成逾6000人死亡，其中，慢性阻塞性肺病（COPD）為國人常見的慢性病之一。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民表示，抽菸COPD的主要高風險因素，約9成患者是因長期抽菸或二手菸所致，患者也容易併發心血管疾病，加重死亡風險。

健保署長陳亮妤強調，健保署持續推動「慢性阻塞性肺病醫療給付改善方案」，其中，113年肺阻塞論質計酬方案（Pay for Performance，P4P）有211家院所參與，照護人數約2.8萬人。依據最新GOLD治療指引修正方案內容，於急性惡化發作時加強心血管評估，並簡化品質指標及個案管理資料登錄，以及調升照護費用與獎勵點數。

根據衛福部113年資料統計，COPD死亡人數超過6000人，且十大死因中的癌症、心臟疾病、肺炎有相關性。台灣胸腔暨重症加護醫學會今天發布一項報告統計，涵蓋15家醫院，共計1240名肺阻塞風險暨照護普查。報告顯示，61%患者有心血管共病；曾發生急性惡化者，心血管事件風險增加4.6倍。

陳育民指出，肺阻塞已被WHO列為全球第四大死因 ，近年隨著步入超高齡社會與環境因素影響，「預防惡化」與「共病風險」已成為肺阻塞重要治療課題。為能快速識別高風險患者，民眾要注意呼吸困難、症狀問卷分數、頻繁咳嗽咳痰、心血管共病事件、肺功能較低、中重度惡化這六大風險評估。

進一步分析肺阻塞風險暨照護普查，曾有肺阻塞惡化史或具其他高風險因子，包含明顯呼吸道症狀如咳、痰、喘、悶，肺功能差、心血管共病、肺阻塞惡化史的患者，再次發生肺阻塞惡化的風險為低風險族群的8.1倍，凸顯早期識別高風險族群與介入治療的重要性。

台灣胸腔暨重症加護醫學會專科醫師蘇剛正表示，肺阻塞急性惡化者對比從未惡化者，心血管事件風險更上升4.6倍。即使6個月至1年後，風險仍維持高於穩定期族群，包含急診、住院甚至加護病房等危機。普查報告也顯示，完成戒菸的病人與持續吸菸者相比，中重度惡化風險可下降31%，心血管惡化風險降低25%。

蘇剛正說，肺阻塞常合併其他疾病，對預後有顯著影響，需要多元的照護介入做為治療解方。肺阻塞首重「五大抗惡化行動」，包括戒菸、規律使用吸入劑、疫苗接種、肺復原、營養補充，讓病人真正走上穩定病程、避免惡化的核心策略，達到「先保肺、後護心」，遠離致命風險。