老倒勼自然老？ 聯新國際醫師：骨鬆、髖骨折亡率飆高

76歲女星潘迎紫參加金鐘獎，緊實二頭肌與凍齡體態驚豔眾人。聯新國際醫院骨質疏鬆門診醫師黃淳邦指出，世界骨質疏鬆基金會（IOF）報告顯示，台灣女性約三分之一、男性約五分之一，一生中至少一次骨鬆性骨折，「骨本」健康已是影響高齡生活品質的關鍵。

黃淳邦指出，許多長輩把背痛、駝背、老倒勼（身高變矮）視為自然老化的現象，這些其實是骨質流失，導致骨頭結構塌陷的警訊。脊椎、胸椎壓迫性骨折是骨鬆常見也最容易被忽略的病症，六至七成患者發生骨折時完全沒有症狀，直到檢查才發現問題。

他提醒若出現下背痛持續兩周以上未改善，就應儘快尋求骨質疏鬆專科醫師的協助。

黃淳邦說明，骨質疏鬆症又被稱為「沉默的殺手」，在於它不痛不癢卻會在骨折後引發致命後果。以髖部為例，長者一旦發生骨折，活動力急遽下降，長期臥床更易引發血栓、肺炎、泌尿道感染等致命併發症。

臨床統計，髖部骨折後1年內，女性死亡率從3%飆升至11.2%，男性更從4%飆高到18%，死亡風險是未骨折者的近四倍。黃淳邦強調患者往往不是死於骨折本身，而是死於骨折帶來的併發症。

黃淳邦表示，身體骨骼的骨質在20至30歲達到高峰後，便逐年流失0.5%至1%；女性在更年期期間流失速度加倍，成為第一高危險群。建議以下10類族群應定期量測骨骼密度：身高減少（>4cm）、65歲以上女性或70歲以上男性、長期服用類固醇藥物者、內分泌代謝疾病者 例如糖尿病、甲狀腺、副甲狀腺等內分泌問題、長期抽菸喝酒、體重過輕、缺乏運動者，以及有髖部骨折家族史等。他也提醒部分乳癌病人因長期使用賀爾蒙抑制劑，也容易導致骨密度流失，應定期追蹤。

黃淳邦提供3大保骨對策，從日常生活中儲蓄「骨本存摺」：

均衡飲食不菸酒，每日攝取足夠鈣質1000至1200毫克、維生素D800至1000單位，補充奶製品、深綠色蔬菜、堅果與魚類，並適時曬太陽。

規律運動增強骨力，持續快走、負重訓練與核心運動都有效；長者也可運用公園「漫步機」，每日鍛鍊3至5分鐘強化下背肌群與平衡力。

加強防跌要落實：改善居家照明與地面環境，從根本上減少意外發生。