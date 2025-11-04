考題「趴軌道聽火車是否到達」台鐵小編急留言：拜託千萬不要

民眾入侵軌道遭台鐵列車撞擊的死傷意外頻傳，近日卻有一道台鐵考題流傳於社群平台，描述若要確認火車是否到達會趴在鐵軌上聽聲音，誇張內容讓台鐵官方小編親自留言「拜託千萬不要」。台鐵公司強調，此舉危及列車及自身安全，呼籲民眾不可入侵路線和軌道。

近期在社群平台Threads瘋傳一道台鐵考題截圖，內容詢問「在電視上，常看到有人要確定火車是否即將到達時，會趴在鐵軌上聽鐵軌的聲音，請問這和用耳朵直接由空氣聽到火車的聲音有何不同？」

該考題讓網友直呼「火車司機：那個...可以先不要嗎？我不想要有陰影」、「一生只能聽一次」、「那是直接人身事故欸」；該道考題也讓台鐵官方小編親自留言回覆「拜託千萬不要」，民眾也表示，「隔著螢幕都能感受到你的著急」。

而台鐵昨傍晚才發生死傷事故，一名男子在台鐵南靖至水上間穿越軌道，遭一列142次自強號撞擊，彈往東線，不幸再遭東線一列3029區間快車撞上，該起事故也嚴重影響該區車一度雙線停駛，改採公路接駁，列車大誤點。

台鐵公司發言人、副總經理劉雙火表示，現在並非蒸汽火車時代，列車行車速度快，若趴在鐵軌上聽聲音，恐危及自身安全，也會影響行車安全；該考題恐嚴重誤導民眾，呼籲民眾不可入侵路線和軌道。

劉雙火強調，根據鐵路法規定，行人或車輛不得侵入軌道、軌道橋梁及隧道，違反規定入侵者，可處1萬以上、5萬元以下罰鍰，若影響行車安全，依照情節不同，最高可開罰50萬元。