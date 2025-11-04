垃圾食物危害腦力 加工肉、汽水應少攝取

垃圾食物要少吃，保護大腦防失智！美國食品研究指出，超加工肉類和汽水對大腦健康危害最大，甚至會傷害大腦認知能力，因此人們需要改變飲食習慣以維持身心健康。另外，垃圾食物也應避免過量攝取，將有助於預防大腦功能失調、記憶力衰退和思考遲緩。

垃圾食物危害大腦

《ScienceAlert》報導，根據密西根大學的健康研究數據，維吉尼亞理工大學研究團隊追蹤4750名55歲以上的美國居民，以紀錄他們在7年內健康狀況的變化，並於2014年至2020年期間每兩年評估其大腦認知狀態。

結果顯示，約有1363名受試者出現了認知障礙，而每天至少食用一份超加工食品的人，其認知問題的風險增加17%。其中，超加工肉類和汽水對大腦健康危害最大，甚至會傷害大腦認知能力。

研究指出，超加工食品會為身體帶來疾病風險，包括肥胖、第二型糖尿病、心血管疾病、憂鬱症和全因死亡率。研究人員建議，這些患者需要改變飲食習慣以維持身心健康，也應避免攝取過量的垃圾食物。

破壞大腦記憶力

《印度時報》報導，海馬體是大腦的記憶中心，對於飲食、睡眠和壓力水平都極為敏感，而垃圾食物會破壞大腦記憶力，並過度刺激海馬體的運作，恐導致大腦功能失調、記憶力衰退和思考遲緩。

北卡羅來納大學藥理學教授宋娟表示，飲食習慣會顯著影響大腦健康，而飲食控制或藥物治療需要針對肥胖代謝進行早期干預，以提供更全面的護理措施。

【更多精采內容，詳見 】