快訊

整理包／普發一萬明起登記！16銀行郵局超狂加碼 優惠比一比

鳳凰颱風最快今生成 氣象粉專：直接侵襲台灣機率「中偏高」

檢舉不適任教師？日本老師竟然也要自我審查

聽新聞
0:00 / 0:00

垃圾食物危害腦力 加工肉、汽水應少攝取

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
美國食品研究指出，超加工肉類和汽水對大腦健康危害最大。（Photo by Emmanuel Ben-Paul on Unsplash under C.C License）
美國食品研究指出，超加工肉類和汽水對大腦健康危害最大。（Photo by Emmanuel Ben-Paul on Unsplash under C.C License）

垃圾食物要少吃，保護大腦防失智！美國食品研究指出，超加工肉類和汽水對大腦健康危害最大，甚至會傷害大腦認知能力，因此人們需要改變飲食習慣以維持身心健康。另外，垃圾食物也應避免過量攝取，將有助於預防大腦功能失調、記憶力衰退和思考遲緩。

垃圾食物危害大腦

ScienceAlert》報導，根據密西根大學的健康研究數據，維吉尼亞理工大學研究團隊追蹤4750名55歲以上的美國居民，以紀錄他們在7年內健康狀況的變化，並於2014年至2020年期間每兩年評估其大腦認知狀態。

結果顯示，約有1363名受試者出現了認知障礙，而每天至少食用一份超加工食品的人，其認知問題的風險增加17%。其中，超加工肉類和汽水對大腦健康危害最大，甚至會傷害大腦認知能力。

研究指出，超加工食品會為身體帶來疾病風險，包括肥胖、第二型糖尿病、心血管疾病、憂鬱症和全因死亡率。研究人員建議，這些患者需要改變飲食習慣以維持身心健康，也應避免攝取過量的垃圾食物。

破壞大腦記憶力

印度時報》報導，海馬體是大腦的記憶中心，對於飲食、睡眠和壓力水平都極為敏感，而垃圾食物會破壞大腦記憶力，並過度刺激海馬體的運作，恐導致大腦功能失調、記憶力衰退和思考遲緩。

北卡羅來納大學藥理學教授宋娟表示，飲食習慣會顯著影響大腦健康，而飲食控制或藥物治療需要針對肥胖代謝進行早期干預，以提供更全面的護理措施。

【更多精采內容，詳見

延伸閱讀

健忘、失智恐是腦內毒素堆積！醫揭4招重啟「大腦清潔工」排毒

澳洲最新研究曝光 這歲數以上常聽音樂可降低近40%失智風險

常做交替拍手防失智？神經科醫：努力做3件事比較有用

46歲三寶媽簡單改變飲食「不節食不戒奶」凍齡外貌常被誤認30多歲

相關新聞

鳳凰颱風最快今生成 氣象粉專：直接侵襲台灣機率「中偏高」

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，在關島附近的熱帶性低氣壓凌晨生成，目前在鵝鑾鼻東南東方約3000多公里的海面上，今明兩...

影／洋蔥爬滿小蟲畫面曝 高雄餐飲店遭衛生局查獲5缺失限期改善

高雄苓雅區一間主打銅板價餐飲店，被拍下對切一半的洋蔥爬滿螞蟻、細小黑蟲，民眾直呼「不衛生」，引發食安疑慮，畫面上傳社群平...

考題「趴軌道聽火車是否到達」台鐵小編急留言：拜託千萬不要

民眾入侵軌道遭台鐵列車撞擊的死傷意外頻傳，近日卻有一道台鐵考題流傳於社群平台，描述若要確認火車是否到達會趴在鐵軌上聽聲音...

鳳凰颱風估今明生成 氣象署：是否影響台灣周末到下周是關鍵

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，今明兩天持續受東北季風影響，今天是本周下雨比較多的一天，明天下雨少一些，周四東北風減弱...

美食當前難消受 補充「一物」讓你健康度過年終聚餐季

年終聚餐旺季將至，從耶誕節、跨年、尾牙一路吃到農曆春節。開心享用美食，身體卻開始抗議，出現脹氣、消化不良、甚至便祕的狀況...

久咳不癒當心是氣喘作祟 醫師建議超過2周應就醫檢查

季節交替之際，呼吸道疾病患者明顯增加，本月起第二波公費流感及新冠疫苗啟動接種，中部醫院臨床上發現，有民眾咳嗽持續一個多月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。