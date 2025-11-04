快訊

整理包／普發一萬明起登記！16銀行郵局超狂加碼 優惠比一比

鳳凰颱風最快今生成 氣象粉專：直接侵襲台灣機率「中偏高」

檢舉不適任教師？日本老師竟然也要自我審查

糖尿病友破250萬 籲控糖、減重、護心腎

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
中華民國糖尿病學會4日舉行衛教記者會，宣傳糖胖症與心血管疾病要一起預防，降低各類併發症風險。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
中華民國糖尿病學會4日舉行衛教記者會，宣傳糖胖症與心血管疾病要一起預防，降低各類併發症風險。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「8成糖尿病患者有肥胖問題，且會增加心血管與腎臟疾病風險，民眾應積極控管體重！」醫生楊偉勛4日於衛教記者會強調，我國糖尿病友已超過250萬人，糖尿病加肥胖症會對心臟與腎臟造成負擔，心血管死亡風險大增1.8倍，高血壓、心臟病、關節發炎等併發症的風險也會增加。醫生提醒，有血糖與體重問題要提早就醫。

糖、心、胖一起顧

中華民國糖尿病學會理事長楊偉勛表示，美國糖尿病協會2025年指引強調，若有血糖、體重問題要提早就醫，透過評估血糖值、糖化血色素，還有體重、BMI、腰圍、體脂肪、內臟脂肪與血脂等指標，評估如何進行體重管理（飲食、運動、戒菸戒酒與充足睡眠等）或是使用藥物，還有心、腎可能的併發症風險。

中山醫內科部部長楊宜瑱說明，糖尿病學會推動「糖心胖三合守護計畫」，盼提升糖胖症病友風險認知，透過飲食、運動與藥物輔助，協助病友血糖與體重達標，提升病友生活品質。調查發現，病友對於血糖認知、腰圍控制較理想，但僅有45%病友知道BMI應控制到多少，28%知道體重下降到多少有機會逆轉糖尿病。

要更關心身體指標

「計畫平均每人體重下降4.2公斤、腰圍減少3.7公分！」楊宜瑱指出，約有883位病友進行體重管理與用藥治療，總共減少3708.6公斤，血糖達標率50%。她提醒說，糖胖症是可以預防和控制的，但須要讓更多人了解糖胖症風險，也要鼓勵民眾主動關心自身健康指標，與醫療團隊共同制定個人化的治療目標。

現場也頒獎給參與計畫成果斐然的醫院，包括獲得特優的三軍總醫院、台中榮總；優選的林口長庚與衛福布台北醫院，以及佳作的新光醫院與高雄市新正薪醫院；診所方面則有華謙家醫科、陳宏麟診所獲得特優，陳霆昌安糖診所與曾競鋒診所獲得優選，以及芯禾診所、博新小兒科家醫科診所獲得佳作。

【更多精采內容，詳見

糖尿病

延伸閱讀

上班族沒碰飲料、蛋糕血糖竟爆表 醫揭2習慣恐糖尿病上身

內科醫周君怡：減重管理 也是一種永續

「雄獅部隊」女士官BMI值超標 為求留營…人事官幫做這事吃官司

先吃蔬菜落伍了？內科醫推「優格優先法」抑制血糖上升還能減食量

相關新聞

鳳凰颱風最快今生成 氣象粉專：直接侵襲台灣機率「中偏高」

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，在關島附近的熱帶性低氣壓凌晨生成，目前在鵝鑾鼻東南東方約3000多公里的海面上，今明兩...

影／洋蔥爬滿小蟲畫面曝 高雄餐飲店遭衛生局查獲5缺失限期改善

高雄苓雅區一間主打銅板價餐飲店，被拍下對切一半的洋蔥爬滿螞蟻、細小黑蟲，民眾直呼「不衛生」，引發食安疑慮，畫面上傳社群平...

考題「趴軌道聽火車是否到達」台鐵小編急留言：拜託千萬不要

民眾入侵軌道遭台鐵列車撞擊的死傷意外頻傳，近日卻有一道台鐵考題流傳於社群平台，描述若要確認火車是否到達會趴在鐵軌上聽聲音...

鳳凰颱風估今明生成 氣象署：是否影響台灣周末到下周是關鍵

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，今明兩天持續受東北季風影響，今天是本周下雨比較多的一天，明天下雨少一些，周四東北風減弱...

美食當前難消受 補充「一物」讓你健康度過年終聚餐季

年終聚餐旺季將至，從耶誕節、跨年、尾牙一路吃到農曆春節。開心享用美食，身體卻開始抗議，出現脹氣、消化不良、甚至便祕的狀況...

久咳不癒當心是氣喘作祟 醫師建議超過2周應就醫檢查

季節交替之際，呼吸道疾病患者明顯增加，本月起第二波公費流感及新冠疫苗啟動接種，中部醫院臨床上發現，有民眾咳嗽持續一個多月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。