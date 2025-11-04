糖尿病友破250萬 籲控糖、減重、護心腎

「8成糖尿病患者有肥胖問題，且會增加心血管與腎臟疾病風險，民眾應積極控管體重！」醫生楊偉勛4日於衛教記者會強調，我國糖尿病友已超過250萬人，糖尿病加肥胖症會對心臟與腎臟造成負擔，心血管死亡風險大增1.8倍，高血壓、心臟病、關節發炎等併發症的風險也會增加。醫生提醒，有血糖與體重問題要提早就醫。

糖、心、胖一起顧

中華民國糖尿病學會理事長楊偉勛表示，美國糖尿病協會2025年指引強調，若有血糖、體重問題要提早就醫，透過評估血糖值、糖化血色素，還有體重、BMI、腰圍、體脂肪、內臟脂肪與血脂等指標，評估如何進行體重管理（飲食、運動、戒菸戒酒與充足睡眠等）或是使用藥物，還有心、腎可能的併發症風險。

中山醫內科部部長楊宜瑱說明，糖尿病學會推動「糖心胖三合守護計畫」，盼提升糖胖症病友風險認知，透過飲食、運動與藥物輔助，協助病友血糖與體重達標，提升病友生活品質。調查發現，病友對於血糖認知、腰圍控制較理想，但僅有45%病友知道BMI應控制到多少，28%知道體重下降到多少有機會逆轉糖尿病。

要更關心身體指標

「計畫平均每人體重下降4.2公斤、腰圍減少3.7公分！」楊宜瑱指出，約有883位病友進行體重管理與用藥治療，總共減少3708.6公斤，血糖達標率50%。她提醒說，糖胖症是可以預防和控制的，但須要讓更多人了解糖胖症風險，也要鼓勵民眾主動關心自身健康指標，與醫療團隊共同制定個人化的治療目標。

現場也頒獎給參與計畫成果斐然的醫院，包括獲得特優的三軍總醫院、台中榮總；優選的林口長庚與衛福布台北醫院，以及佳作的新光醫院與高雄市新正薪醫院；診所方面則有華謙家醫科、陳宏麟診所獲得特優，陳霆昌安糖診所與曾競鋒診所獲得優選，以及芯禾診所、博新小兒科家醫科診所獲得佳作。

【更多精采內容，詳見 】