台灣水青岡重現模故山 林業署特遣隊發現絕跡87年植物
林業及自然保育署新竹分署烏來工作站組成的八人特遣隊，日前於模故山稜線發現珍稀植物，台灣水青岡（Fagus hayatae）族群，這是自1938年以來該地區首度確認其分布紀錄，距上一次標本採集已相隔87年，讓這次艱困的深山巡護任務別具意義。
台灣水青岡，又名台灣山毛櫸，是冰河孑遺植物、台灣特有種，分布於北部與東北部海拔1300至2300公尺山區稜線，列為「文化資產保存法」公告保護的珍貴稀有植物。這次發現的族群位於海拔約1470公尺模故山稜線及坡面，樹況良好，恰與絕版「中級山地形圖」上標示「山毛櫸」地點相符，顯示此處或早為登山者注意，只是學術界未曾確認記錄。
林業署表示，本次特遣勤務為期5天4夜，隊員背負重裝深入深山，除基本巡護外，也進行森林資源樣區複查、貴重木與受脅植物監測等任務。沿途遭遇午後雷雨與溪水暴漲，還須劈荊斬棘穿越帶刺植物林地，行程極為艱辛，隊員身上滿是抓痕與泥濘。
新竹分署指出，特遣隊能在如此險峻環境完成任務，展現堅毅與團隊精神。這次臺灣水青岡族群的重新確認，補足其在臺灣的分布資料，也提供未來研究與保育極具價值的基礎資訊，期盼未來持續強化深山生態資源調查與守護工作。
