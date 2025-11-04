無畏非洲豬瘟、超夯的新北深坑多福宴今年照辦 報名時間曝光

新北深坑以「豆腐、竹筍、茶葉、黑豬肉」四寶聞名，雖非洲豬瘟中央祭出豬隻禁宰禁運政策，但新北市府與深坑區公所共同主辦的「2025深坑多福宴」今年照常舉辦。深坑區公所表示，今年深坑多福宴11月28日晚間在深坑老街登場，若屆時中央仍祭出豬隻禁宰，豬肉部分也會彈性因應調整。

深坑區長李漪萍表示，今年深坑多福宴以「幸福好滋味」為主題，邀集在地名店、星級飯店主廚、深坑農會與總鋪師阿棻師聯手上菜，席開50桌，每桌4999元（10人份），還加贈市值2000元的「深坑幸福伴手禮」，每年活動報名都引發饕客秒殺搶購。

新北市經發局說，深坑多福宴首屆於2014年封街舉辦，今年除了特色美食，還有大禮包，也會積極跟中央爭取預算，上月才辦完黑白大廚，今年深坑豆腐宴一定能吸引更多人潮，可以在老街吃飯感受傳統的辦桌料理，這是非常難得的體驗。

區公所表示，深坑多福宴菜色包括有海灣假日酒店、福容大飯店、古早厝、小師父及阿棻總鋪師等在地店家及飯店主廚研發的菜色，料理有金雞報喜、古香金蹄、常旺迎福 、玉筍包香等，將深坑四寶融入食材中，展現深坑在地文化與食材魅力。