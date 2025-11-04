快訊

AI新時代／AI瀏覽器掀戰局 哪家功能特色最適合你？

美專家：川普對陸貿易犯2錯誤 地緣政治打擊率.333「頂多小聯盟水準」

「台灣錢淹腳目」哪裡最明顯？這裡人存款10年翻一倍、房價更驚人

梧棲清潔隊廚餘遭爆流入C豬場？ 中市：C豬場車以案主名義收取廚餘

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
非洲豬瘟中央前進應變所今開記者會。記者余采瀅／攝影
非洲豬瘟中央前進應變所今開記者會。記者余采瀅／攝影

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，中央應變中心疫調發現，梧棲清潔隊廚餘不只流向拿到廚餘標案的梧棲案場，還另外流向C豬場。台中市副市長鄭照新今表示，C豬場車輛曾到梧棲清潔隊載運廚餘，但簽收時卻以案場名義收取，目前檢調調查中。

非洲豬瘟中央前進應變所今開記者會，農業部次長杜文珍說，梧棲清潔隊的廚餘流用給非經許可的C豬場，C豬場飼養規模超過1000頭豬隻，多以廚餘餵養，顯示廚餘源頭及分讓管理出現問題，這並非僅憑豬農口述，而是調閱車輛進出影像做出的結論。

鄭照新指出，梧棲案場業主與梧棲清潔隊簽約收取廚餘，經調閱車輛錄影系統，發現案主收取廚餘中，有動用C豬場的車輛，但簽收過程中，卻以案場豬農父子的名義收取廚餘，由於認單不認車，是否涉申報不實調查中；甚至在爆發非洲豬瘟後，封鎖案場當天，案主試圖把運載車開出去，懷疑此舉是企圖要湮滅證據。

鄭照新說，據梧棲運輸業者提供消息，有看到C豬場的車輛不只出現在案場與梧棲清潔隊之間，更四處趴趴走，究竟收取廚餘後，該運輸車到案場或是C豬場，或是廚餘到案場後再分讓廚餘給C豬場，市府10月31日已移送檢調偵辦，目前正調查中。

鄭照新也感謝中央調閱車輛影像調查廚餘流向，因為把證據拿出來，豬農才改口，吐實運輸車是C養豬場，感謝中央協助，並強調台中市與中央的疫調報告沒有不一致，目前檢調已收押案場父子，也有調查該運輸車駕駛。

台中市環保局長陳宏益說，案例場豬農說詞一變再變，案例場的廚餘來源不只來自梧棲清潔隊，具掌握資料有收受其他廚餘，是否向越南移工或是周邊其他管道收取，已由檢調調查。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

台中消防局「禁止調休」上路3天取消...轉折關鍵原因是盧秀燕出聲了

梧棲清潔隊廚餘違法流入C養豬場？中市府：公開標售、將追究業者責任

台中廚餘去化 環保局：以焚化為主逐步取消掩埋

非洲豬瘟斃死豬數字兜不攏…三聯單遭塗改 鄭照新：移送檢調不推測

相關新聞

卓榮泰：爆非洲豬瘟恐因廚餘沒蒸煮完全 邊境防護再加嚴20％

台中爆發非洲豬瘟疫情持續延燒，行政院長卓榮泰今率領各部會首長赴立法院施政報告並備詢。國民黨立委張智倫質詢問及邊境檢疫人力...

豬隻「禁運禁宰」 中市府補助418攤豬肉攤商每攤1萬5千元

因非洲豬瘟疫情，豬肉攤商受「禁運禁宰」影響，台中市政府針對台中市公有、民有市場、列管攤販集中區及委外經營場域推出「加碼紓...

非洲豬瘟案場豬農父子被押 紀姓特約獸醫：盼市府痛定思痛

台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟，豬農父子被押，該場紀姓特約獸醫曾被誤報有為豬診治，他今天在臉書說，這次事件已危及全台2200...

梧棲清潔隊廚餘遭爆流入C豬場？ 中市：C豬場車以案主名義收取廚餘

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，中央應變中心疫調發現，梧棲清潔隊廚餘不只流向拿到廚餘標案的梧棲案場，還另外流向C豬場...

豬農父子被收押病死豬數字兜不攏 台中市府回應了

台中市梧棲區養豬場非洲豬瘟案，市府發現死亡豬隻化製三聯單的數目兜不攏，聯單上有塗改痕跡，調查發現陳姓父子涉有塗改、銷毀留...

非洲豬瘟事件受到教訓 台中市副市長：訊息錯誤對市府形象傷害很大

台中市爆發全國第一起非洲豬瘟，重創台中市政府，多次遭到中央點出訊息錯誤。台中市副市長黃國榮今天表示，市府在非洲豬瘟事件受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。