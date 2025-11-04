快訊

AI新時代／AI瀏覽器掀戰局 哪家功能特色最適合你？

美專家：川普對陸貿易犯2錯誤 地緣政治打擊率.333「頂多小聯盟水準」

「台灣錢淹腳目」哪裡最明顯？這裡人存款10年翻一倍、房價更驚人

花東縱谷首座橋梁！台9線木瓜溪橋改建工程 解決尖峰易壅塞問題

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
新木瓜溪橋採預力箱型梁設計，南下、北上線共二座主橋，全長1225公尺、橋寬14公尺，配置2快車道、1慢車道，道路外側設置人行及自行車道。圖／交通部公路局提供
新木瓜溪橋採預力箱型梁設計，南下、北上線共二座主橋，全長1225公尺、橋寬14公尺，配置2快車道、1慢車道，道路外側設置人行及自行車道。圖／交通部公路局提供

台9線木瓜溪橋為北花蓮進入花東縱谷公路的首座橋梁，舊木瓜溪橋車道長久以來尖峰時段易壅塞，影響通行效率，2020年12月啟動改建工程後，歷經5年，新橋終於今年11月7日竣工。交通部公路局表示，車道配置2快車道、1慢車道，還有人行及自行車空間，提供多元交通空間。

台9線木瓜溪橋為北花蓮進入花東縱谷公路的首座橋梁，更是花蓮市與壽豐、鳳林間上班通勤族的重要要道，但舊木瓜溪橋車道配置僅為1快車道、1慢車道，長久以來尖峰時段易壅塞，影響通行效率。

公路局表示，2020年12月啟動改建工程，考量本案位於既有通車路段，施工期間採「半半施工」方式推動，確保交通不中斷，歷經5年時間，新橋終於今年11月7日竣工。

新木瓜溪橋採預力箱型梁設計，南下、北上線共二座主橋，全長1225公尺、橋寬14公尺，並抬高橋梁底部高程，高於堤頂3.16公尺，橋墩間距由舊橋35公尺延伸至55公尺，基礎深度由舊橋15公尺加深至30公尺，顯著提升抗洪與耐震能力。

新木瓜溪橋車道配置為2快車道、1慢車道，道路外側設置人行及自行車道，行走在新橋上，旅人可於人行道上遠眺奇萊山、欣賞縱谷稻浪。

新木瓜溪橋採預力箱型梁設計，南下、北上線共二座主橋，全長1225公尺、橋寬14公尺，配置2快車道、1慢車道，道路外側設置人行及自行車道。圖／交通部公路局提供
新木瓜溪橋採預力箱型梁設計，南下、北上線共二座主橋，全長1225公尺、橋寬14公尺，配置2快車道、1慢車道，道路外側設置人行及自行車道。圖／交通部公路局提供
新木瓜溪橋採預力箱型梁設計，南下、北上線共二座主橋，全長1225公尺、橋寬14公尺，配置2快車道、1慢車道，道路外側設置人行及自行車道。圖／交通部公路局提供
新木瓜溪橋採預力箱型梁設計，南下、北上線共二座主橋，全長1225公尺、橋寬14公尺，配置2快車道、1慢車道，道路外側設置人行及自行車道。圖／交通部公路局提供
新木瓜溪橋採預力箱型梁設計，南下、北上線共二座主橋，全長1225公尺、橋寬14公尺，配置2快車道、1慢車道，道路外側設置人行及自行車道。圖／交通部公路局提供
新木瓜溪橋採預力箱型梁設計，南下、北上線共二座主橋，全長1225公尺、橋寬14公尺，配置2快車道、1慢車道，道路外側設置人行及自行車道。圖／交通部公路局提供

延伸閱讀

公路局：台9線木瓜溪橋改建工程 11月7日竣工

台鐵第一、二雙溪橋改建 11月1日跨日切換作業影響3列車延誤

台鐵第一、二雙溪橋改建工程 軌道切換影響3列車

台中市區強風猛吹…北區中央市場改建工程鷹架倒塌 一人受傷

相關新聞

宜蘭三連霸縣議員驚傳「腸子有問題」 向縣議會請假治療

宜蘭縣議會大砲級縣議員黃定和的活動力及曝光度都相當高，但最近一直未在公開場合出現，連縣議會召開定期大會也缺席。據了解，他...

花東縱谷首座橋梁！台9線木瓜溪橋改建工程 解決尖峰易壅塞問題

台9線木瓜溪橋為北花蓮進入花東縱谷公路的首座橋梁，舊木瓜溪橋車道長久以來尖峰時段易壅塞，影響通行效率，2020年12月啟...

基隆電動機車暴增換電、充電站不足 市府：已129站持續建置

基隆市長謝國樑上任後自2023年推出免費「公益青年就業電動機車補助案」，3年來已逾2萬人申請，明年因財政吃緊暫停申請。因...

影／基隆新市政大樓改建爭議綠引聯合報評論 市府：將釐清外界誤解

基隆市政府新市政大樓改建案爭議藍綠掀波，民進黨基隆市黨部昨在臉書官網貼文中引「聯合報」星期評論，包括分配比例、成本計算及...

基隆市政大樓都更案 藍綠攻防

基隆藍綠陣營昨為新市政大樓招商興建案交鋒，民進黨質疑合建是將市有土地讓給建商，國民黨回應，這是政治操作，並非監督，刻意讓...

花蓮光復災區 家電補給卡關

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決重創光復鄉，災民家電泡水報銷，縣府分3梯發放電鍋、快煮壺等小家電，但洗衣機、冰箱與瓦斯爐等大型家電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。