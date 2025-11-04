花東縱谷首座橋梁！台9線木瓜溪橋改建工程 解決尖峰易壅塞問題

台9線木瓜溪橋為北花蓮進入花東縱谷公路的首座橋梁，舊木瓜溪橋車道長久以來尖峰時段易壅塞，影響通行效率，2020年12月啟動改建工程後，歷經5年，新橋終於今年11月7日竣工。交通部公路局表示，車道配置2快車道、1慢車道，還有人行及自行車空間，提供多元交通空間。

台9線木瓜溪橋為北花蓮進入花東縱谷公路的首座橋梁，更是花蓮市與壽豐、鳳林間上班通勤族的重要要道，但舊木瓜溪橋車道配置僅為1快車道、1慢車道，長久以來尖峰時段易壅塞，影響通行效率。

公路局表示，2020年12月啟動改建工程，考量本案位於既有通車路段，施工期間採「半半施工」方式推動，確保交通不中斷，歷經5年時間，新橋終於今年11月7日竣工。

新木瓜溪橋採預力箱型梁設計，南下、北上線共二座主橋，全長1225公尺、橋寬14公尺，並抬高橋梁底部高程，高於堤頂3.16公尺，橋墩間距由舊橋35公尺延伸至55公尺，基礎深度由舊橋15公尺加深至30公尺，顯著提升抗洪與耐震能力。